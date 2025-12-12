+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Matteo Occhiuto

Bolonia vs Juventus, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Toda la información sobre el Bolonia contra Juventus por la décimo quinta fecha de la Serie A de Italia.

Gran partido en la noche del domingo de Serie A. En el estadio Renato Dall'Ara se enfrentan Bolonia y Juventus, en la lucha por la clasificación a la próxima Liga de Campeones.

Semana positiva para los emilianos, que en la Europa League vencieron 2-1 al Celta y ahora quieren recuperar la victoria también en la liga.

Sigue aquí en directo el partido Bolonia vs Juventus de la Serie A 2025-26

La Juventus, por su parte, superó 2-0 al Pafos en la Champions y ahora busca redimirse también en la Serie A, donde la semana pasada llegó la derrota contra el Napoli de Antonio Conte. 

Arbitra Davide Massa, en el VAR Mariani.

A continuación, toda la información sobre el partido: horario, probables alineaciones y dónde verlo en TV y streaming.

¿Cómo ver Bolonia vs Juventus en directo? Canal de TV y transmisión en streaming

El partido se podrá ver a través de DAZN y LaLiga TV M3 en España, así como por ESPN y Disney+ Premium en México. En Estados Unidos la transmisión estará a cargo de DAZN, CBSSN, Paramount+ y Fubo, mientras que en Sudamérica se transmite en Disney+ Premium.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN 

Si te encuentras en el extranjero, podrías necesitar utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu habitual servicio de streaming. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión en línea segura durante el streaming. Si no estás seguro de qué VPN utilizar, consulta la guía de las mejores VPN para el streaming deportivo.

Bolonia vs Juventus: hora de inicio

El partido entre Bologna y Juventus, válido para la 15ª jornada de Serie A, se jugará el domingo 14 de diciembre, en el estadio Renato Dall’Ara, con inicio a las 20:45 horas, tiempo de España.

  • México:13:45 horas
  • Argentina: 16:45 horas
  • Estados Unidos: 14:45 horas (tiempo del Este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Bologna contra Juventus alineaciones

4-2-3-1

Formación

3-4-2-1

13
F. Ravaglia
20
N. Zortea
14
T. Heggem
33
J. Miranda
26
J. Lucumi
28
N. Cambiaghi
19
C
L. Ferguson
4
T. Pobega
7
R. Orsolini
6
N. Moro
24
T. Dallinga
16
M. Di Gregorio
8
T. Koopmeiners
15
P. Kalulu
6
L. Kelly
5
C
M. Locatelli
10
K. Yildiz
7
C. Conceicao
27
A. Cambiaso
19
K. Thuram-Ulien
22
W. McKennie
30
J. David

3-4-2-1

-Alineación

Suplentes

Manager

  • V. Italiano

JUV
-Alineación

Suplentes

Manager

  • L. Spalletti

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Alineación de Bolonia

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Ferguson, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano 

Alineación de Juventus

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti

Forma

BOL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
5/5

JUV
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/5
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

La Juventus ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos considerando también la Champions League, perdiendo solo en Nápoles: Spalletti apunta a continuar la racha positiva. El Bologna, en cambio, quiere encontrar el éxito en el campeonato, después del empate con la Lazio y la derrota con la Cremonese.

Partidos entre los dos equipos

BOL

Últimos partidos

JUV

0

Victorias

5

Empates

0

Victorias

8

Goles marcados

8
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
5/5

En el pasado reciente domina el empate: todos los últimos cinco partidos terminaron en igualdad. El último éxito es de la Juventus: el 3-0 del 2 de octubre de 2022. 

Clasificación

Bologna quinto en la clasificación con 25 puntos, -2 de la Roma que ocupa la cuarta posición. La Juve es séptima, a dos puntos precisamente de los emilianos. 

