El Aston Villa impuso su intensa presión de la Premier League y superó al Bolonia con eficacia. El equipo inglés mantuvo su orden defensivo y aprovechó los espacios de la zaga local durante todo el partido.

Aunque el Bolonia dominó las bandas al inicio, le faltó calma en el último tercio. El triunfo afianza al Villa en la cima de la Europa League y deja al Rossoblu con mucho por mejorar.

Primera parte

4' — 💥 Primera ocasión para Castro

Castro se abre paso entre los centrales y dispara raso; Martínez desvía con la yema de los dedos a córner.

12' — 🟨 Tarjeta amarilla a Onana

El centrocampista belga se vio sorprendido en el lado equivocado del balón durante una transición del Bolonia.

20' — 🔄 Cambio táctico de Emery

Unai Emery ordena a Youri Tielemans retroceder para contener la superioridad numérica del Bolonia por la izquierda. El Villa pasa a un bloque central más conservador.

28' — ⚽ Gol del Aston Villa.

Ollie Watkins rompe el empate con un remate característico. Un pase en profundidad milimétrico de Morgan Rogers encuentra al delantero, que bate a Federico Ravaglia por la esquina inferior.

35' — 📺 Revisión del VAR por posible penalti

El árbitro revisa una posible mano de Ezri Konsa y confirma la decisión inicial: no hay penalti, alivio visitante y frustración local.

41' — 💥 McGinn dispara al poste

John McGinn lanza un potente disparo desde 20 metros que supera a Ravaglia, pero se estrella en el larguero. El Villa domina a medida que se acerca el descanso.

44' — 🟨 Tarjeta amarilla a Lucumi

Jhon Lucumi ve la amarilla por frenar con falta a Buendía en un contraataque. El posterior tiro libre se despeja sin dificultad.

Segunda parte

52' — ⚽ Segundo gol del Aston Villa

Emiliano Buendía duplica la ventaja con un inteligente remate de cabeza al primer palo, asistido por el centro de Lucas Digne.

61' — ⚽ El Bolonia recorta distancias

Lewis Ferguson reduce distancias con un remate oportuno tras centro de Joao Mario, batiendo a Martínez por bajo.

68' — 🔄 Triple cambio en el Bolonia

Vincenzo Italiano busca más agresividad con sangre fresca en el último tercio. Los locales lanzan más hombres al ataque en busca del empate.

74' — ⚽ Tercer gol del Aston Villa

Morgan Rogers restablece la ventaja de dos goles con un disparo raso que se desvía y despista al portero.

82' — 💥 Martínez frustra a Bernardeschi

Federico Bernardeschi intenta una volea espectacular desde el borde del área. Martínez responde con una atajada de clase mundial y desvía el balón por encima del larguero, manteniendo la ventaja.

89' — 🟨 Amarilla a McGinn

El capitán del Villa ve la amarilla por perder tiempo en un saque de banda.

90+2' — 🔄 Refuerzo defensivo

Emery mete un defensa para aguantar el 1-0 final.

Verdict final

El Aston Villa venció 3-1 en el Stadio Renato Dell'Ara con una lección de gestión europea. El Bolonia dominó la posesión y exigió a Emiliano Martínez, pero la eficacia del Villa fue decisiva. Los tantos de Watkins, Buendía y Rogers mostraron un equipo muy cómodo en la transición. El Bolonia tuvo destellos de calidad con Lewis Ferguson, pero le faltó solidez defensiva para contener a un rival de la Premier League de gran nivel.