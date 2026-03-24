Bolonia: el estado de Pobega y Odgaard, de baja durante 2-3 semanas, los partidos que se perderán

El Bolonia ha dado a conocer los resultados de las pruebas médicas a las que sehan sometido los lesionados Pobega y Odgaard: «Las pruebas a las que se ha sometido Tommaso Pobega han revelado una lesión leve en el iliopsoas derecho, con un tiempo de recuperación de 2 a 3 semanas. Las pruebas a las que se ha sometido Jens Odgaard han revelado un leve esguince del recto femoral izquierdo, con un tiempo de recuperación de 2 a 3 semanas».





Ambos se perderán los partidos contra el Cremonese (5 de abril), el Aston Villa (9 de abril) y el Lecce (12 de abril). Su participación en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League contra los Villans, previsto para el 16 de abril, es dudosa.