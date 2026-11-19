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Matteo Darmian habla del comienzo de su nueva etapa en el Bologna.

El experimentado defensa, fichado como agente libre tras dejar el Inter sin coste de traspaso al término de la pasada temporada, cuando expiró su contrato el pasado 30 de junio, declaró en una entrevista a Il Corriere dello Sport: «¿El entrenador Raffaele Palladino me llama profesor? Me alegra recibir estas muestras de aprecio también de antiguos compañeros y entrenadores. Como no soy un jugador que llame la atención por una jugada en particular, siempre he intentado dar el máximo en los entrenamientos para llegar al partido lo más preparado y atento posible. ¿Mi capacidad para anticiparme a las jugadas? Me sale de forma espontánea, también por instinto y experiencia. No hay ningún gran secreto: todo está en el trabajo diario».

«La clasificación para las competiciones europeas es, sin duda, algo estimulante. En los últimos años, el Bologna lo ha hecho muy bien y ha alcanzado objetivos y logros importantes. Hay que ser ambiciosos y mirar hacia delante, pero creo que todavía es pronto para plantearse ese tipo de cosas».

«En el Inter pasé 6 años maravillosos, en los que tuve la oportunidad de ganar mucho. Me llevo conmigo todo lo que vivimos y construimos, tanto dentro como fuera del campo. También se creó un vínculo importante con los aficionados y solo puedo hablar bien de aquellos años».

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«¿Simone Inzaghi? Además de ser un gran entrenador, guardo un recuerdo muy positivo de él».

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«¿Cómo viví este año mi primer verano sin equipo? Fue una situación nueva para mí, porque nunca me había pasado en toda mi carrera. Quería seguir jugando y no dejé de entrenarme, convencido de que podía surgir una oportunidad. Lo siento por Emil Holm, porque la posibilidad de venir aquí se concretó después de su lesión. Le deseo lo mejor. Cuanto más tiempo pasaba, más difícil se hacía, sobre todo porque no podía entrenarme con un grupo. Esa fue la parte más complicada».

«¿Quién me ha sorprendido especialmente entre mis nuevos compañeros? Cambiaghi y Miranda son jugadores que tienen grandes cualidades».

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«¿Heggem ha expresado cierto malestar por jugar poco? No voy a entrar a valorar su comentario. Creo que, a lo largo de una temporada, todos son importantes para alcanzar los objetivos del equipo. Es un buen chico, un buen jugador que nos ayudará cuando el entrenador cuente con él».

«¿Aconsejaría a los jóvenes ir a jugar a la Premier League? Mi etapa en el Manchester United fue una experiencia importantísima para mi carrera. Poder conocer una nueva cultura, en la mejor liga del mundo, me hizo crecer sin duda como persona y como futbolista. Jugar en el extranjero es una experiencia que recomendaría a todos. Además, poder representar a un club importante, con una historia increíble, supuso una gran responsabilidad y también un gran orgullo».