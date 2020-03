Bolivia tendrá la base de The Strongest para enfrentar a Brasil y Ecuador

La selección de Bolivia cuenta con 12 jugadores del Tigre que salieron seis veces subcampeón del torneo local de forma consecutiva.

The Strongest es la base de la selección boliviana de fútbol que el lunes por la noche hizo conocer su lista de 47 jugadores convocados para los partidos de la eliminatoria mundialista contra (27 de marzo) y (31 de marzo).

El club atigrado aporta a la Verde a 12 jugadores de su primer plantel, Bolívar es segundo con 11 convocados, mientras que Wilstermann tiene 6 jugadores en la lista y Blooming lo hace con 5.

Daniel Vaca (arquero); Marvin Bejarano, Carlos Áñez, Saúl Torres, Gabriel Valverde, José Sagredo, Luis Demiquel (defensores); Raúl Castro, Diego Wayar, Rudy Cardozo, Jhasmani Campos y Wálter Veizaga (volantes) son los jugadores atigrados que fueron convocados por el entrenador César Farías para los dos juegos de las clasificatorias rumbo a Catar 2022.

De los 12 jugadores, los que más veces jugaron en el actual torneo son Vaca, Torres, Castro y Wayar, los otros ocho alternaron en algunos partidos.

Always Ready, líder del torneo boliviano, por primera vez aporta con tres jugadores a la Verde, mientras que Oriente Petrolero, Nacional Potosí, Municipal de Vinto, Royal Pari y Aurora tienen un jugador convocado.

San José, Real Potosí, Real Santa Cruz y Guabirá no tienen jugadores convocados.

Llamó la atención la no convocatoria de jugadores como Ramiro Vaca (The Strongest), Ramiro Ballivián y Jaime Arrascaita (Wilstermann), quienes están en un buen momento, pero no fueron llamados por diferentes razones.

Los convocados son:

Arqueros: Daniel Vaca (The Strongest), Yimmy Roca (Nacional), Jhohan Gutiérrez (Vinto Palmaflor), Carlos Lampe (Always Ready), Rodrigo Banegas (Oriente), Javier Rojas (Bolívar).

Defensas: Marvin Bejarano (The Strongest), Carlos Áñez (The Strongest), Saúl Torres (The Strongest), Gabriel Valverde (The Strongest), José Sagredo (The Strongest), Luis Demiquel (The Strongest), Julio César Pérez (Blooming), Jesús Sagredo (Blooming), Jairo Quinteros (Bolívar), Jorge Flores (Bolívar), Adrián Jusino (Bolívar), Oscar Ribera (Bolívar), Luis Gutiérrez (Bolívar), Sebastian Reyes (Wilstermann), Alejandro Meleán (Wilstermann), Guimer Justiniano (Royal Pari), Luis Haquin ( , MEX).

Volantes: Danny Bejarano (Lamia FC, GRE), Fernando Saucedo (Always Ready), Christian Árabe (Always Ready), Erwin Sánchez (Blooming), Edward Vaca (Blooming), Erwin Saavedra (Bolívar), Roberto Fernández (Bolívar), Raúl Castro (The Strongest), Diego Wayar (The Strongest), Rudy Cardozo (The Strongest), Jhasmany Campos (The Strongest), Wálter Veizaga (The Strongest), Leonel Justiniano (Wilstermann), Moisés Villarroel (Wilstermann), Paul Arano (Wilstermann), Henry Vaca (Atlético Goianiense, BRA), Alejandro Chumacero (Puebla, MEX).

Delanteros: Juan Carlos Arce (Bolívar), Víctor Ábrego (Bolívar), Leonardo Vaca (Bolívar), Marcelo Martins (Cruzeiro, BRA), César Menacho (Blooming), Yasmani Duk (Aurora), Ricardo Pedriel (Wilstermann).