Bolivia pone en duda el amistoso con Chile: "Hay que ver las condiciones mínimas de seguridad"

El presidente de la Federación Boliviana, César Salinas, evalúa la realización del duelo del próximo 15 de noviembre por la crisis que vive el país.

La crisis social y política que vive podría modificar los planes de la Selección de Reinaldo Rueda que se alista con miras a las Eliminatorias al Mundial de , en marzo de 2020.

Esto, debido a que , rival de La Roja el próximo 15 de noviembre, puso en duda el viaje debido a la tensión que se vive en gran parte del territorio nacional, con jornadas de manifestaciones y fuertes enfrentamientos entre los ciudadanos y personal policial.

César Salinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), afirmó que el encuentro por la última fecha FIFA debe contar con todas las condiciones de seguridad mínimas para los jugadores de su país.

"Acá en Bolivia las cosas tampoco están muy bien. Existe cero actividades por las movilizaciones sociales y eso nos tiene muy preocupados como Federación. Entendemos que en Chile sucede algo parecido. Pero como somos nosotros los que jugamos de visitante pensamos que habrá que tener las condiciones mínimas para poder llegar a disputar el partido", dijo el timonel de los altiplánicos en diálogo con La Cuarta.

Asimismo, afirmó que si la situación no se normaliza, se podría evaluar una postergación. "La situación es la siguiente. Acá podríamos arreglarnos para que el equipo entrene en algún lugar. Sin embargo, en Chile hay que ver las condiciones mínimas de seguridad, y si esas no existen, no viajaríamos y simplemente habrá que postergar el partido, no queda de otra", añadió.

El dirigente confirmó además que está en permanente contacto con sus pares. “Ellos en Chile están muy preocupados, hay que esperar, no depende de nosotros. Me comunico con Sebastián (Moreno) todos los días para ver qué haremos”, expresó. "Esto me da mucha bronca, porque necesitamos que nuestra Selección compita en estos momentos", completó.

Cabe recordar que, además de dicho partido, La Roja se medirá ante la Selección de Perú, el 19 de noviembre, a las 22:30, en Lima.