Bolívar pide que se juegue un nuevo torneo con los puntos del anterior

El club celeste quiere que el torneo boliviano vuelva a jugarse desde cero, pero sumando los puntos del pasado certamen apertura.

Ante la incertidumbre de saber cuándo se volverá a jugar el torneo Apertura del fútbol boliviano, la directiva del club Bolívar pedirá que se juegue un nuevo campeonato en el que los puntos del anterior certamen sean válidos para definir el tema de los premios.

Dardo Gómez, vicepresidente del club celeste, anunció que una de las medidas que se puede tomar para que el torneo Apertura no sea definido como trunco y sin valor es jugar un nuevo campeonato y tener dos tablas de posiciones, una del certamen Clausura y otra acumulativa.

“Si no se puede jugar más el torneo Apertura por falta de tiempo, que esos puntos obtenidos por cada equipo vayan a una tabla general del año”, dijo Gómez, en entrevista con el programa la Red Deportiva.

Más equipos

“A continuación, programar un torneo largo, ya sea desde junio o julio, o cuando el fútbol pueda volver, y que los ocho premios (cuatro Libertadores y cuatro Sudamericanas) se repartan de acuerdo con la tabla única”, agregó Gómez.

La idea buscará ser apoyada por los clubes ya que para el dirigente de la Academia sería injusto que en el anterior torneo no tenga validez siendo The Strongest, Always Ready, Bolívar, Blooming, Wilstermann y Royal Pari los clubes más afectados.

Otra alternativa es mantener el torneo Apertura hasta la fecha 12 y definir el título entre los dos primeros puestos, The Strongest y Always Ready, una opción que disgusta y que no será apoyada por el club celeste.

Los jugadores del primer plantel de la Academia trabaja de forma individual, el entrenador Claudio Vivas y sus colaboradores hacen un seguimiento de cada jugador para saber el grado de evolución en sus trabajos.