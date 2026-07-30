En un golpe sorpresivo a la unidad europea, la República Checa anunció su rebelión contra la decisión de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) de boicotear los torneos de la FIFA, y reveló su apoyo de principio al polémico plan de Gianni Infantino para crear una empresa privada que gestione el Mundial.

La postura checa, que causa conmoción, contraviene la reunión de urgencia celebrada por la UEFA bajo la presidencia de Aleksander Ceferin este jueves, con la participación de 55 federaciones nacionales, para movilizarse contra el nuevo proyecto de la FIFA.

David Trunda, presidente de la Federación Checa de Fútbol, mostró su entusiasmo por el proyecto, que llevará el nombre de "FIFA Forward Enterprise", asegurando que aportará una financiación enorme para el desarrollo de la infraestructura y el apoyo a los sectores juveniles de su país.

Trunda declaró a la cadena "Sky News": "Puedo ver el desarrollo del fútbol checo a través del trabajo y la estrecha cooperación con el presidente Infantino y su equipo. Necesitamos más detalles, pero veo un impacto positivo claro en las intenciones de la FIFA con este nuevo plan".

Y añadió el presidente de la Federación Checa: "Desde mi elección hace más de un año, todos los proyectos que hemos ejecutado en cooperación con la FIFA han sido muy positivos para el desarrollo del fútbol".

La FIFA había anunciado el pasado martes la creación de su nueva empresa, que se hará con todas sus actividades generadoras de beneficios, incluidos el Mundial, los derechos de retransmisión televisiva, los contratos de patrocinio, la venta de entradas y la organización de eventos, y venderá hasta un 20% de sus acciones a inversores externos, procedentes de fondos de inversión y entidades privadas, conservando la participación mayoritaria del 80%.