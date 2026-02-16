Bodo/Glimt vs. Inter de Milán, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Después de ver esfumarse una clasificación directa que parecía segura, con 3 derrotas en las últimas 3 jornadas de la fase de liga, el Inter está llamado a ganarse el pase a los octavos de final de la Champions League 2025/2026 en los Playoffs.

El sorteo de la eliminatoria de repesca le ha deparado a los nerazzurri el Bodo/Glimt, ya rival de la Juventus en el grupo único y derrotado 3-2 en casa por los bianconeri. Ida en Noruega, vuelta en San Siro el martes 24 de febrero a las 21:00.

A continuación, toda la información sobre el partido, incluida la relativa al canal de TV donde ver el encuentro, las alineaciones y la transmisión en streaming.

Cómo ver Bodo/Glimt vs Inter de Milán, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 3 y M+ Liga de Campeones 4, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2 (Argentina), ESPN Premium (Chile) y ESPN (resto de Sudamérica) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, Paramount, +ViX Premium y UniMás, con ESPN 2 y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Hora de inicio del partido Bodo/Glimt vs Inter de Milán

El partido se disputa este miércoles 18 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Aspmyra.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 77 M. Bro Lesiones y suspensiones 2 D. Dumfries

Posibles alineaciones Bodo/Glimt-Inter

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Haug. Entr. Knutsen.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Entr. Chivu.

Forma

Partidos entre los dos equipos