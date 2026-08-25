Las duras declaraciones del director del NEC, Wilco van Schaik, sobre las condiciones en Bodø/Glimt tampoco han pasado desapercibidas en Noruega. Un portavoz del club noruego ha respondido a las críticas y asegura que el NEC no expresó ninguna queja de antemano.

Van Schaik se mostró llamativamente crítico con las instalaciones en Bodø. Sobre todo, el baño de hielo proporcionado, según el director general del NEC, ni mucho menos estaba a la altura de lo que esperaba de un entorno de Liga de Campeones.

«Acabo de estar en el vestuario, esto es un batiburrillo», señaló Van Schaik. «Pedimos una bañera y hielo. Creo que simplemente sacaron una bañera de algún almacén de bricolaje y le metieron hielo. Esto es realmente insólito».

Esas declaraciones tuvieron una amplia repercusión y también llegaron hasta Bodø/Glimt. En declaraciones al medio noruego Nettavisen, un portavoz del club asegura no reconocerse en la imagen que trazó Van Schaik.

«Hemos mantenido muchas conversaciones con el NEC en las últimas semanas y no hemos recibido ningún comentario de que hubiera cosas que no estuvieran en orden», afirmó el portavoz. Según el noruego, además, no hay nada excepcional en la bañera que se preparó para el NEC.

«La misma bañera estaba allí cuando jugaron aquí el Manchester City y el Inter, y nadie dijo nada al respecto», continuó. «Es la primera vez que oímos que hay algo mal con ella. Creemos que hemos proporcionado lo que se nos pidió».

El portavoz situó después las críticas de Van Schaik aún más en perspectiva. «Hay equipos que ofrecen cubos de basura llenos de hielo, así que hay alternativas mucho peores», concluyó el portavoz de prensa de Bodø/Glimt.

Los comentarios ya le valieron a Van Schaik el lunes bastantes críticas tanto de aficionados neerlandeses como noruegos en X. «Qué falta de respeto tan increíble», escribió alguien, mientras que otro usuario afirmó: «Y luego caer sin opciones. Estas bravatas después de la semana pasada... El neerlandés definitivo, cuánto habla. ¡Vamos, Bodø!»

El periodista noruego Sigve Kvamme ironizó en X: «Solo cuando el gigantesco club NEC Nimega, un club cuyo nombre tuviste que buscar un momento, llega a Aspmyra, se carga duramente contra la falta de instalaciones».

Mientras tanto, el NEC debe encontrar una respuesta sobre todo en el campo este martes por la noche. El conjunto de Nimega debe borrar una derrota previa por 1-3 para mantener vivas sus opciones de alcanzar la fase de liga de la Liga de Campeones. En caso de eliminación, al NEC le quedará como red de seguridad la fase de liga de la Europa League.

El saque inicial será este martes por la noche a las 21:00 en el ya muy comentado Aspmyra Stadion.







