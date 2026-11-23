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Bodø/Glimt contra LASK: hora del partido

Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 12:45 Aspmyra Stadion

El Bodø/Glimt recibe al representante austriaco LASK en la Champions League. El partido se juega en el estadio Aspmyra de Bodø.

El conjunto noruego llega al encuentro con sensaciones encontradas. El equipo de Kjetil Knutsen ganó recientemente por 4-2 a domicilio al Molde en la Eliteserien, después de imponerse por 2-0 en Tromsø.

En la Champions League, el Glimt empató 0-0 ante el Lille en su último partido. Actualmente ocupa el puesto 25 de la fase liga y necesita puntos para mejorar su posición.

El LASK, por su parte, viaja al norte de Noruega con la moral alta. El equipo de Dietmar Kühbauer ha ganado sus últimos cinco partidos oficiales, entre ellos un 4-0 ante el Slovan Bratislava en la Champions League.

El pasado fin de semana, el LASK se impuso por 2-1 al Hartberg en la Bundesliga austriaca. El club ocupa el puesto 16 en la clasificación de la Champions League.

Así pues, el objetivo de cada equipo está claro: el Glimt quiere dar continuidad a sus resultados en casa y el LASK, prolongar su racha. A continuación, le contamos dónde seguir el partido.

La actualidad de la semana: ¿cómo llegan Bodø/Glimt y LASK?

El Bodø/Glimt ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su triunfo más reciente fue el 20 de noviembre, cuando ganó 4-2 a domicilio al Molde. Antes, logró un 3-2 ante el Viking y un 0-0 frente al Lille en la Champions League. Su única derrota llegó ante el Vålerenga por 0-1. En total, el Glimt marcó nueve goles y encajó cinco.

El LASK ha ganado sus últimos cinco partidos. El más reciente fue el 21 de noviembre, cuando se impuso por 2-1 al Hartberg. A ello se suman un 4-2 a domicilio ante el Ried, un 4-0 frente al Slovan Bratislava y un 5-4 contra el Ried en la Copa. Su balance es de 17 goles a favor y ocho en contra.

Bodø/Glimt contra LASK: alineaciones

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Bodø/Glimt contra LASK: enfrentamientos directos

Bodø/Glimt contra LASK: clasificaciones