Boca y un problema de extremos que necesita solucionar

La falta de variantes en un una posición clave puede complicar la gran actualidad del conjunto azul y oro.

Sebastián Battaglia se recuperó de los cuestionamientos y posicionó a Boca Juniors en un presente de ilusión. El técnico superó las dudas que él mismo se planteó sobre su idea, cuando por rotaciones, sanciones y lesiones modificó constantemente el sistema de juego. Para lograr el cambio de paradigma el entrenador recurrió al 4-3-3 como esquema base, táctica en la que gran parte del éxito se basó en la importancia de los extremos en el funcionamiento del Xeneize. Hoy, sin tantas opciones para ese puesto, y con un semestre que tendrá un calendario muy ajustado y exigente, el club tiene en el mercado de pases la opción de evitar lo que puede ser un gran problema en el futuro inmediato.

En la Ribera están preocupados por la situación legal de Sebastián Villa, quien se encuentra afrontando su segunda denuncia de violencia de género en menos de tres años. El colombiano es el futbolista de mejor rendimiento del plantel y una de las piezas que soluciona falencias cuando lo colectivo no aparece. En la previa del partido contra Ferro la fiscal Vanesa González pidió la detención del delantero y trajo a la realidad un miedo que tienen el club: en cualquier momento pueden llegar a perder al futbolista si se comprueba que es culpable.

Más allá de la inestabilidad que provoca internamente el caso Villa, otro inconveniente que tiene Boca es la actualidad de Eduardo Salvio. El extremo tuvo un nuevo problema muscular en el calentamiento precompetitivo y se perdió el partido contra Ferro de la Copa Argentina. Battaglia en la conferencia de prensa posterior al encuentro se mostró preocupado por la salud del atacante, pero también por la falta de variantes que tiene para suplir un puesto vital para él: "Lo teníamos pensado (a Salvio) de titular. Sintió una pequeña molestia que esperamos que no lo deje mucho tiempo fuera de la cancha. Volvió a jugar Zeballos, que es una de las opciones que tenemos".

Salvio es el único extremo que naturalmente se siente cómodo jugando por la derecha. El rendimiento de Toto no ha sido bueno ni regular desde que se recuperó de aquella nueva ruptura de ligamentos en su rodilla. La falta de confianza en su juego también está en su cuerpo, que al acumular este tipo de micro lesiones que tampoco le permiten a él ni a Boca darle continuidad como titular para regresar a su mejor versión. Todo esto se suma a que a fin de junio se vencerá su contrato y es una incógnita si renovará. Riquelme en muchas ocasiones fue elogioso del delantero, pero hasta el momento no hubo acuerdo y el representante del futbolista quiere instalar a México como un posible destino para el atacante.

El Xeneize tiene en Exequiel Zeballos a su presente y el futuro en esta posición. El inconveniente con el Chango está en que no deja de ser un juvenil, que no se le puede cargar de toda las responsabilidades, y que suele sentirse más cómodo jugando por la izquierda que por la derecha. Esa banda todavía le pertenece a Villa, que al igual que el pibe, baja su rendimiento cuando se cambia a ese sector. Es por eso que Battaglia está intentando ampliar el campo de acción del chico y lo está utilizando como competencia de Salvio.

Norberto Briasco es otro futbolista que tiene Boca en el puesto del extremo, pero el ex Huracán hasta ahora no rindió y todavía no jugó un solo minuto en 2022 porque se encuentra recuperándose de una operación en el tobillo. El delantero - que también representa a la selección de Armenia - suele sentirse cómodo jugando por la izquierda como Villa y Zeballos, por lo que está muy tapado. Sin muchas variantes por la derecha, Battaglia tuvo que improvisar con Óscar Romero y hasta con Cristian Medina como extremo. De hecho, el técnico contra Arsenal convocó por primera vez a Luca Langoni, juvenil nacido en el 2002 que se destaca en esta posición en la Reserva.

Battaglia gracias al 4-3-3 logró revertir miradas negativas por aplausos. Ese sistema le permitió al equipo ganar en confianza y tener una estructura con la cual ir creciendo. Pero con Villa siendo una incógnita por su situación legal, con Salvio lleno de lesiones y sin renovar, Boca sólo tiene en Zeballos una opción de confianza. Habrá que ver si Riquelme y el Consejo de Fútbol leen esta problemática y la declaración que el propio entrenador remarcó en la conferencia de prensa luego del partido contra Ferro.

Hasta el momento Boca no se movió en el mercado de pases, aunque los rumores apuntan a varios jugadores que podrían sumar en esta posición. El sueño de Christian Cueva depende de lo que pase con Perú en el repechaje y con la fuerza que haga el delantero por salir del fútbol árabe. Otro nombre que sonó es el de Facundo Farías: después de la novela del último verano, en esta ocasión fue Colón quien llamó al Xeneize para ofrecerlo. El juvenil del Sabalero sigue siendo caro y si en Santa Fe no bajan sus pretensiones no se dará el pase. Domingo Blanco, quien quedará libre de Independiente, podría ser un parche en un puesto que no el suyo pero en el que ha jugado a lo largo de su carrera.

Ángel Romero estuvo cerca de ser refuerzo en enero y ahora volverá sonar fuerte. El paraguayo en sus redes sociales dejó un mensaje en el que puso en duda su continuidad en Cruz Azul más allá de junio, aún cuando tiene contrato hasta fin de año con ese club. Dos claves para traerlo serían el gran momento de su hermano Óscar en Boca y la buena relación de Riquelme con el mánager del conjunto mexicano. El inconveniente, al igual que pasa con Cueva, es que el Xeneize tendrá que solventar la falta de cupo extranjero cuando en julio regrese el venezolano Jan Hurtado de su préstamo en Bragantino de Brasil.

El artículo sigue a continuación

Thiago Almada es un futbolista que le hizo saber a Riquelme sus ganas de jugar en Boca. El ex Vélez no se encuentra a gusto en el Atlanta United ni en Estados Unidos, pero su llegada depende exclusivamente de que él pueda convencer a los dueños de su pase que lo presten. Más allá de las ganas del jugador, su pase es casi imposible por su reciente llegada a esa liga, porque es titular en ese equipo y por la gran suma de dinero que gastaron en traerlo. Otro que actúa en esa misma competición, y que ha tenido guiños con el Xeneize, es Lucas Zelarayán. El delantero también está casi descartado por el enorme contrato que aún tiene vigente por un par de temporadas con Colombus Crew.

Nahuel Bustos es otro jugador que interesa en Boca. El cordobés está brillando en el Girona de España, club que gracias a sus goles está en la final por el ascenso a primera. El pase del delantero pertenece al grupo del Manchester City, por lo que el Xeneize tendría que negociar con ellos, siempre y cuando el delantero quiera regresar a la Argentina.

Boca por ahora tiene sólo a Villa y Zeballos disponibles para la seguidilla de partidos clave que se vienen. ¿Se moverá Boca en el mercado? ¿Apostará a la recuperación de Salvio y Briasco? ¿O se expondrá a un problema extremo justo cuando Battaglia por fin encontró en el 433 la clave para vivir este gran presente?