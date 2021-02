Boca, un club sin paz

Ni siquiera ser el único campeón del fútbol argentino en 2020 alcanzó para que el Xeneize transite al menos un mes, sin competencia, con tranquilidad.

Encontrar certezas en un conflicto entre personas está, de mínima, atado a la subjetividad de quien decida hablar: cada parte tendrá su verdad relativa. Lo que no está abierto a interpretaciones es que, una vez más, Boca se consume en crisis internas autogestionadas e innecesarias.

Parece mentira que el único campeón del fútbol argentino durante el pandémico 2020 viva inmerso en pugnas de poder, cuando hace poquito menos de un mes se festejaba la obtención de la Copa Maradona. Pero en el eco del grito del bicampeón que retumbó en San Juan, se comenzó a escuchar un malestar que lleva cierto tiempo incubándose. Y quien quiera oír...

"Nos tocan a uno, nos tocan a todos", es el ultimatum que surgió desde el seno del plantel en las últimas horas. Quizás esas no hayan sido las palabras exactas, pero el mensaje parece claro: los jugadores -o al menos, algunas cabezas- está disgustados con ciertas actitudes del Consejo de Fútbol. La situación de Pol Fernández fue el detonante de una bomba que había empezado con los dardos de Jorge Bermúdez para Carlos Tevez cuando se negociaba su renovación. Pero no fueron los únicos casos: el comunicado sobre Julio Buffarini, las presiones sobre el nuevo contrato de Alan Varela, la salida de Alexis Mac Allister y de varios entrenadores de inferiores...

El denominador común son las negociaciones. Cada futbolista que debe sentarse con el CDF para revisar su situación, atraviesa algún problema. Y aunque es lógico que cada parte defienda sus intereses, las consecuencias, a criterio de los jugadores, son extremas.

Boca no tiene paz, ni siquiera cuando no hay competencias en juego. Cada disputa se ventila en los medios y se transmite en vivo por redes sociales. Mientras tanto, el hincha espera que la conciliación no se cobre víctimas fatales. Y que los que tienen que extinguir el fuego, dejen de avivarlo.