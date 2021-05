Boca vs. River, por la Copa de la Liga Profesional: día, hora, formaciones y cómo verlo online y por TV

El Xeneize vuelve a recibir al Millonario en La Bombonera en un nuevo cruce de eliminación directa, esta vez en el plano local.

El destino parece empecinado en que Boca y River se crucen en todas las competencias posibles. Y es que luego de un 2020 en el que no se vieron las caras debido a la pandemia, el 2021 arrancó con un Superclásico de movida por la Copa Maradona, producto de un sorteo que los ubicó a los dos en la misma zona, otro a disputarse luego de la Copa América por los octavos de final de la Copa Argentina y, ahora, este último en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Sin embargo, a diferencia de los últimos dos encuentros, esta vez habrá grandes cosas en juego. Más allá de quien pierda se quedará afuera del certamen, el Xeneize tendrá su primera oportunidad desde el regreso de Juan Román Riquelme al club de sacarse la espina más grande de los últimos años, mientras que el Millonario buscará agigantar la figura de Marcelo Gallardo, extendiendo el dominio del último lustro sobre el eterno rival en un tipo de cometencia donde no hay tantos antecedentes.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE BOCA

La mejor noticia para Miguel Ángel Russo luego del tropezón en Brasil es, sin dudas, empezar a recuperar jugadores. Edwin Cardona era uno de los que faltaba que se sumen a la par del grupo, luego de sufrir coronavirus y una afección cardíaca tras superar la enfermedad, y, ahora, recibió el alta médica luego de superar los estudios . Si bien ya pudo entrenarse a la par del grupo, la incógnita es si estará o no en la lista de concentrados para el Supeclásico. Si bien hace más de un mes que no juega, el cuerpo técnico no puede darse el lujo de descartar futbolistas en tiempos de escasez.

El cachetazo que el Peixe le dio el pasado martes podría llevar al DT a replantearse algunos nombres y, sobre todo, el esquema. Si bien los últimos encuentros lo estuvo disputando con cuatro futbolistas en el fondo, el regreso de Marcos Rojo le permitiría volver a armar la línea de tres -o de cinco -. Además, incluiría a Nicolás Capaldo en el lateral derecho en lugar de Julio Buffarini, mientras que mantendría a los tres juveniles en el mediocampo. Carlos Tevez es una fija y la duda será su acompañante: ¿sigue Cristian Pavón entre los titulares?

Un posible once sería con Agustín Rossi; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Agustín Almendra, Alan Varela, Cristian Medina; Sebastián Villa y Carlos Tevez .

LA PROBABLE FORMACIÓN DE RIVER

La noticia que recibió Marcelo Gallardo, luego de confirmar la nómina de jugadores que viajan a Barranquilla, es que Gonzalo Montiel no solo se pierde de esa visita sino que tampoco estará disponible para ir a La Bombonera, ya que lo que se suponía una sobrecarga muscular se confirmó como una lesión muscular de grado uno en el isquiotibial izquierdo y, con este panorama, es prácticamente imposible que pueda jugar el Superclásico. Los que el Muñeco espera tener en cuenta son a Enzo Pérez, quien este martes reapareció en Ezeiza y tranquilizó a todos junto a David Martínez , las dos bajas por la Copa Libertadores. Tanto el volante como el zaguero se entrenaron junto a sus compañeros y no tendrían problemas para llegar al domingo.

Sin Cachete, el DT ya debe comenzar a pensar en sus dos opciones para el carril derecho: Alex Vigo o Milton Casco , siendo este último quien jugó en esa posición en el choque disputado hace dos meses en el mismo escenario, en el cual fue expulsado. La otra incógnita será posicional: mantener la línea de cinco defensores o sumar un mediocampista o incluso un atacante en lugar de Robert Rojas. Quien seguramente sea de la partida desde el inicio, luego de volver ante Aldosivi, es Matías Suárez , ya recuperado de una sinovitis y del COVID.

SEDE, DÍA, HORA Y ARBITRAJE

El Superclásico se disputará el domingo 16 de mayo, desde las 17:30hs., en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), como los últimos dos encuentros que llevan disputados en el año, y con el arbitraje de Facundo Tello, quien dirigió el último duelo el pasado 14 de marzo.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El encuentro será televisado por TNT Sports y Fox Sports Premium, disponible solo para aquellos que cuenten con el "Pack Fútbol" habilitado. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).