Boca "puso" ante Banfield lo que "no puso" ante Santos

Con Cardona en cancha, el Xeneize se mostró herido, cambió la actitud y, en una dramática definición por penales, se quedó con la Copa Maradona.

Era una final en la que Boca parecía tener mucho más para perder que para ganar. Pero el festejo posterior demostró ser el desahogo que necesitaba el plantel y también los hinchas: un título es un título. Y esta estrella 70, que también sirve para empatarle a River la cantidad de títulos locales, era lo que necesitaba el club para dejar atrás la decepción ante Santos, dar vuelta rápidamente la página y volver a enfocarse en el 2021.

Miguel Ángel Russo fue el primero en reconocer sus errores en la , pero sus palabras se transformaron en hechos: cambiar la cara en 72 horas para fafrontar una final no debió ser una tarea fácil para el entrenador. Tampoco debe haberlo sido realizar los cambios necesarios para que el equipo vuelva a jugar como supo hacerlo en algún momento. Quizás haya sido un guiño del destino que Edwin Cardona, el jugador elegido por todos como el salvador que no fue el Vila Belmiro, clave un remate en el ángulo para poner lo que parecía el gol del triunfo.

Pero no fue solo su ingreso en el once titular, ni su gran rendimiento a lo largo de los 65 minutos que jugó en San Juan. También hubo un grupo que mostró la rebeldía necesaria para ganar una final ante el que parecía la sensación en el plano local. El Xeneize dominó el encuentro ante el Taladro, lo anuló ofensivamente y aunque le faltó algo de peso ofensivo, lo ganaba bien. De no haber sido por una expulsión al menos dudosa y la mala suerte de la lesión de Diego González, tal vez el empate no hubiese llegado y la victoria hubiese sido notablemente menos dramática.

Posiblemente quede en la memoria la imagen del Cali Izquierdoz, el capitán por la ausencia de Carlos Tevez, pateando el carrito. El enojo del defensor, tanto en la cancha como en la conferencia de prensa previa al partido, fue la personificación de lo que sintieron los futbolistas en los últimos días. La respuesta fue un título. El menos esperado. Pero, acaso, el más necesario.