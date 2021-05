¡Boca, mi buen amigo! Ibai Llanos reveló por qué se hizo hincha del Xeneize y cantó una canción de La 12

El streamer más importante en habla hispana dio una entrevista, en la que reconoció su simpatía por la azul y oro y se animó al tradicional cantito.

Ibai Llanos revoluciona permanentemente la web. Sus transmisiones en Twitch son seguidas por millones de personas y no hay streamer en habla hispana tan trascendental. Este jueves fue el entrevistado del ciclo Caja Negra, de FiloNews, en la que repasó todos los temas y se emocionó hablando de una de sus curiosas pasiones: Boca Juniors.

"¡No me lo puedo creer!", repitió en varias ocasiones luego de recibir, de manos de Julio Leiva, la camiseta azul y oro. "No tengo ninguna", remarcó mientras la observaba y registraba detalles como la leyenda "La mitad más uno" que tiene inscripta debajo del cuello, sobre la espalda.

"Nunca había seguido al fútbol argentino, pero conozco a sus figuras, a Juan Román Riquelme, a Pablo Aimar, a jugadores que la han roto en España, al Pipita Higuaín, aunque ahora haya bromas. Yo no tenía ningún equipo de Argentina, pero como el Madrid (es hincha de Real Madrid) había fichado a varios jugadores de River le tenía cierto cariño, pero en el River - Boca no me representaba con ninguno", admitió Ibai, explicando que incluso "cuando jugaron en Madrid dije que iba con River, por ir con alguien, de hecho ganó River".

Y su relato prosiguió admitiendo que "cuando acabó ese partido seguía sin equipo argentino y me daba igual, pero cuando empecé a streamear necesitaba la motivación de la gente para ciertos juegos. Estaba desmotivado, entonces me puse a buscar cánticos de fútbol y llegué a los de La 12 en Boca Juniors, encontré el de 'Boca mi buen amigo'", canción que entonó completa y con la clásica "tonada" argentina.

"Esa canción me acompañó en momentos donde jugaba y necesitaba ganar, entonces la ponía", reconoció el español, para completar la historia narrando que "empecé a descubrir el mundo Boca, sus cánticos, me aprendí esta canción de memoria, me hice de Boca así. Entonces muchos fans de Boca me empezaron a 'tuitear', a contar historias, a explicarme por qué significa tanto para ellos, quiénes han jugado en Boca y decidí que era mi equipo".