Boca, el mercado de pases y los juveniles: ¿múltiples bajas entre sus jóvenes promesas?

El Xeneize le dirá adiós a varios de los pibes de su plantel: algunos en busca de minutos, otros porque pueden ser vendidos o quedar libres.

Una de las mayores ilusiones que ha despertado Boca entre sus hinchas en las últimas campañas estuvo centrada en la aparición de varios promesas de sus inferiores.

En este mercado muchos de estos juveniles podrían irse, sean por venta, quedar libres, interés de otros equipos, o porque el Xeneize intenta que sumen los minutos que hoy no les pueden dar por el complejo y exigente calendario que tienen en este semestre.

GASTÓN ÁVILA

En Boca dicen que hasta el momento sólo tiene una oferta en la mesa para que se vaya a Rosario Central. La llegada de Carlos Tevez a la dirección técnica del Canalla sería otro incentivo que tendría ese club para llevarse a un defensor que se formó en su cantera y que ya tuvo un paso a préstamo en la temporada 2020/21.

Por otro lado, desde el entorno del representante aseguran tener el interés de equipos de España e Italia, pero también una oferta formal de cuatro millones de euros del Royal Ambers de Bélgica. En Boca desconocen esa propuesta y, en caso que finalmente les llegue, la considerarían baja porque el club sólo tiene el 60% de la ficha de Gastón Ávila. De hecho, antes de fin de año, el Xeneize tendría que pagarle 1.800.000 de dólares a Rosario Central si quiere quedarse con la totalidad del pase del futbolista.

Más allá del cruce de informaciones, la realidad es que Gastón Ávila no está siendo parte de las concentraciones ni entró en la rotación de Boca en los últimos partidos. En off, desde adentro de la institución cuentan que el juvenil nacido en el 2001 está obsesionado con irse a Europa y no quiere saber nada de jugar en el fútbol local.

Lo que está confirmado es cuál es el planteo de Boca en caso que se vaya Gastón Ávila, al que sólo prestarán si es con obligación de compra. El único club con el que harían una excepción es Central y por Tevez, siempre y cuando el Apache llame a Riquelme para pedirle la cesión del defensor.

Gastón Ávila aún tiene dos años de contrato y un gran potencial. El defensor, pese a no jugar tanto, por carisma logró transformarse en uno de los favoritos de los hinchas. Su novela será una de las más interesantes de este mercado y del siguiente, si es que el jugador se pone en una actitud conflictiva, no llegan ofertas interesantes de afuera y no desea jugar en Boca ni moverse en el ámbito local.

AGUSTÍN ALMENDRA

El potencial del volante es tan grande como la decepción que muchos dirigentes de Boca expresan cuando hablan de él. Cuando la nueva dirigencia llegó, el chico se ausentó a entrenar durante casi un año por unos supuestos problemas personales. Lejos de castigarlo, le dieron su tiempo y con la llegada de Marcos Rojo se lo puso al defensor para que sea una especia de tutor que lo ayudara a volver a sentirse jugador.

La situación se revirtió y Almendra logró tener el mejor rendimiento desde que debutó en Primera División. Cuando todo parecía encaminado a ser el punto de explosión en su carrera, tuvo dos reacciones desubicadas contra Sebastián Battaglia que lo condenaron con el cuerpo técnico y con sus compañeros de plantel.

Tras terminar jugando en reserva, actualmente el volante se encuentra recuperándose de una lesión que lo dejará un par de semanas más sin poder jugar. Fuera de su salud, en Boca ven una actitud negativa por parte del futbolista que parece apuntar al peor final: desechar cualquier tipo de propuesta, no ampliar su contrato y buscar irse como libre a mitad del año que viene.

Boca no tiene otro jugador de las características de Agustín Almendra en el plantel y es por eso que Battaglia pidió a Martín Payero como refuerzo. El entrenador tuvo al volante en Banfield cuando él fue ayudante de Julio César Falcioni, por lo que lo conoce, sabe de su potencial y lo que le puede aportar.

MARCELO WEIGANDT

Daniel Jayo/Getty Images

El lateral derecho estaría muy cerca de pasar a Rosario Central. Sus agentes están en comunión con los de Tevez y todo indica que será uno de los refuerzos seguros que tendrá el Apache en este debut como entrenador. En Boca no pondrán reparos para que Weigandt de este paso, siempre y cuando llegue el pedido formal.

Riquelme mantiene su postura de no prestar a otra vez a Weigandt sin que haya un opción de compra obligatoria, como le podría plantear a Gimnasia si es que oficialmente vuelve por el lateral. De nuevo, la única excepción sería con Rosario Central por Carlos Tevez. Aún así, eso no significa que en la negociación no se intente plantear esta posibilidad para un defensor que termina su vínculo con el Xeneize a mitad del 2024.

PROMESAS PARA QUE TENGAN RODAJE

Battaglia fue muy claro en sus conceptos en la última conferencia de prensa que realizó. Cuando le preguntaron sobre la chance de que varios jugadores de inferiores se vayan a préstamo en este mercado, el entrenador explicó que hay un grupo de juveniles que vienen de brillar en las últimas dos temporadas en reserva y que deben partir para no estancarse. Sin la posibilidad de darles el lugar que necesitan en la Primera, y durante esta parte de su proceso formativo, el objetivo del técnico y del club es cederlos para que cuando vuelvan estén mejor preparados para jugar en Boca.

Uno de los nombres que estaría dentro esta lista es el de Gabriel Vega. Volante mixto, de gran técnica y nacido en el 2002, el jugador está muy cerca de pasar a Godoy Cruz. Su salida sería a través de un préstamo, sin opción de compra ni cargo, en el que Boca tendría una cláusula para repatriarlo cada seis meses.

Otro de los chicos que puede irse es Vicente Taborda, enganche de la categoría 2001, que en principio intentó quedarse a pelearla, pero desde el club le dijeron que necesitan que se vaya para jugar, ya que su puesto hoy está muy cubierto en la primera. El juvenil tiene la chance de pasar a Godoy Cruz con Gabriel Vega, pero también tiene ofertas de Platense, Unión, Colón, Aldosivi y Defensa y Justicia.

Gabriel Aranda, central nacido en el 2001, es otro de los chicos de Boca que más propuestas tienen sobre la mesa. A diferencia de otros juveniles, la idea de la dirigencia es que se quede y sea parte de la rotación. Con un Ávila del que no se sabe su futuro, con un Weigandt que seguramente se vaya cedido, Nicolás Figal pasará a ser suplente en el lateral derecho y eso genera un hueco a favor del chico en el puesto de defensor. El Consejo de Fútbol quedó muy conforme con el rendimiento y la personalidad del futbolista en aquellos encuentros en los que tuvo que jugar.

Con más experiencia y rodaje que el resto, Aaron Molinas tiene la chance real de pasar a Defensa y Justicia. El volante constantemente recibe llamados de Sebastián Beccacece, a quien conoce de la Sub 20 de Argentina, intentando convencerlo de que se mude a Varela. Hasta ahora el juvenil dijo que no y que quiere pelearla en Boca, pero habrá que ver si mantiene esa convicción cuando lleguen los posibles refuerzos en el mediocampo. Hay que resaltar que en el Xeneize piensan en Rodrigo Aliendro y Martín Payero como prioridades, todo mientras está ese sueño lejano de poder traer a Arturo Vidal.

Hasta ahora el único préstamo confirmado fue el de Alexander Fernández, extremo nacido en el 2001 que se fue a jugar a Chipre. Otra baja oficial es la de Eros Mancuso, lateral derecho (1999), que ha jugado en la primera y que se irá libre el 1 de julio. Seguramente el club mueva otros juveniles que están en reserva, que no son tan conocidos y que necesitan irse para poder demostrar que tiene el nivel para Boca.

JAN HURTADO

El delantero venezolano debe volver a Boca Juniors a partir de julio y tras dos años a préstamo en el Bragantino de Brasil. En su momento el club lo incorporó de Gimnasia de La Plata pagando una cifra desorbitada de casi 8 millones de dólares; su pase sirvió para que Nicolás Burdisso y la anterior gestión intentaran tapar la salida de Darío Benedetto al Olympique Marseille de Francia.

Hurtado no pudo hacer pie en Brasil y sólo logró ser un jugador de rotación. Eso lo llevó a también quedar afuera de su Selección. Aún así, el delantero sólo tiene 22 años y un potencial que varios clubes podrían querer explotar. Eso sí, Boca sólo lo prestará al exterior para que no ocupe cupo. En el mercado local sólo se iría a través de venta, aún si el monto no se acerca ni un poco a lo que en su momento tuvo que desembolsar el Xeneize por él. Esa misma metodología se piensa aplicar con el colombiano Jorman Campuzano, que si bien no es un juvenil y se encuentra haciendo el trámite de nacionalidad Argentina, esas serán las condiciones con las que se lo dejaría ir si se confirma el interés de Rosario Central o cualquier otro club que actúe en la Liga Profesional.

NIVEL EUROPEO

El polémico calendario que organizó la AFA y la CONMEBOL deja en desventaja a todos los jugadores sudamericanos con respecto a Europa. Cuando en este continente no se puede contratar más futbolistas, allá todavía quedará un mes para incorporar. Eso puede provocar que, a mitad de las ligas o de la Libertadores, varios equipos pierdan jugadores valiosos y sin poder cubrir sus ausencias. En Boca temen que eso suceda con Exequiel Zeballos, Luis Vázquez, Cristian Medina o Valentín Barco, por citar los chicos de mayor potencial del plantel. En ese sentido la filosofía de Riquelme es contundente: si no se los quiere vender, la única forma de salida es que paguen la millonaria cláusula de recisión que cada juvenil posee en su contrato.