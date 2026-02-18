Boca Juniors vs. Racing, Torneo Apertura 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Boca Juniors recibe a Racing este viernes 20 de febrero a las 20:00 horas (tiempo de Argentina) en el estadio de la Bombonera, por la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la liga argentina.

Sigue aquí en directo el Boca Juniors vs. Racing del Torneo Apertura 2026

El Xeneize llega al compromiso después de empatar por marcador de 0-0 frente a Platense en la fecha cinco. El equipo dirigido por Claudio Úbeda es séptimo en la Zona A con siete puntos.

Por su parte, la Academia venció por 2-0 a Banfield en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Marco Di Cesare y Adrián Emmanuel Martínez. El cuadro a cargo de Gustavo Costas es noveno en la Zona B con seis unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Boca Juniors vs Racing, Torneo Apertura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Movistar+ Lite, M+ Vamos, M+ #Vamos Bar y Fanatiz, mientras que en México se podrá seguir por Disney+ y Fanatiz.

En Sudamérica el duelo será transmitido por TNT Sports Premium (Argentina) y Disney+ (resto de Sudamérica). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TyC Sports Internacional, Fanatiz y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Boca Juniors vs Racing

El partido se disputa este viernes 20 de febrero a las 20:00 horas (tiempo de Argentina) y tendrá como escenario el estadio de la Bombonera.

México: 17:00 horas

España: 00:00 horas (sábado 21)

Estados Unidos: 18:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias de Boca Juniors

Los rumores no paran alrededor de un posible fichaje para Boca Juniors, con el nombre de Adam Barreiro como el que suena con más fuerza e incluso, de acuerdo con información de TyC Sports, ya hay una oferta de 3 millones de dólares de parte del Xeneize a Fortaleza, dueño de la carta del delantero paraguayo. River Plate es dueño de la mitad del pase de Barreiro, por lo que se llevarán la mitad del coste de transferencia en caso de que el Xeneize llegué a un acuerdo con los brasileños.

Boca tendrá el reto de la Copa de Argentina a inicios de la próxima semana, donde se medirá a Gimnasia Chivilcoy en la primera fase del campeonato nacional.

Noticias de Racing

Gustavo Costas dejó un corto mensaje sobre el duelo con Boca Juniors tras el triunfo del pasado fin de semana.

"A la cancha de Boca tenemos que ir a ganar, no importa que hayamos ganado dos partidos al hilo. Este grupo en estos partidos saca lo mejor de sí", declaró tras el 2-0 sobre Banfield.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

