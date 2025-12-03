Boca Juniors vs. Racing, Semifinales del Torneo Apertura 2025: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Boca Juniors recibe a Racing este domingo 7 de diciembre a las 19:00 horas en el estadio de la Bombonera, por las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la liga argentina.

Sigue aquí en directo el Boca Juniors vs. Racing del Torneo Apertura 2025

El Xeneize avanzó a las semifinales después de vencer por marcador de 1-0 a Argentinos Juniors en los cuartos de final, con anotación de Ayrton Costa.

Por su parte, la Academia dejó en el camino por 4-2 en penales a Tigre en la ronda de los ocho mejores, después de un empate sin goles en el tiempo regular. Además, Gastón Martirena y Santiago Sosa fueron expulsados en el compromiso.

Cómo ver Boca Juniors vs Racing, Torneo Apertura 2025: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones, Fanatiz (por confirmar) Sudamérica TNT Sports Premium y ESPN Premium (Argentina), ESPN y Disney+ (resto de Sudamérica) México ESPN, Disney+ Estados Unidos TyC Sports Internacional, Fanatiz

El partido se espera que este disponible en España por M+ Liga de Campeones y Fanatiz, pero aún falta confirmación, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Argentina la transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium y ESPN Premium, con ESPN y Disney+ como opciones para el resto de Sudamérica. Finalmente, en Estados Unidos será televisado a través de TyC Sports Internacional y Fanatiz.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Hora de inicio de Boca Juniors vs Racing

El partido se disputa este domingo 7 de diciembre a las 19:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio de la Bombonera.

México:16:00 horas

Estados Unidos:17:00 horas (tiempo del este)

España:23:00 horas

Noticias del equipo y escuadras

Boca Juniors contra Racing Club alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager C. Ubeda Alineación probable Suplentes Manager G. Costas

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de Boca Juniors

Recientemente habló Agustín Marchesín sobre su relación con Juan Román Riquelme, por quien tiene una gran admiración.

“Román viene, se acerca, saluda… Si las cosas no me están saliendo bien, como me pasó este semestre, que por ahí tuve un momento complicado, a veces hasta me da vergüenza saludarlo. Tengo una admiración muy grande hacia él”, confesó el guardameta.

“Lo veo y es el jugador, no es el exjugador. Me hizo vivir momentos inolvidables. Me gustaría ganar un título en agradecimiento a él y por lo que genera en Boca", agregó.

Noticias de Racing

Gustavo Costas habló en conferencia de prensa sobre el inminente duelo con Boca y la posibilidad de disputar la final.

“Vamos a salir a jugar como siempre y vamos a dejar todo. Que el hincha se quede tranquilo, ya sabe que estos chicos dejan todo y siempre que fuimos ahí (a La Bombonera) también. Nosotros fuimos a muchos lados de visitante y salimos a jugar de la misma manera", explicó.

“No es que cambiamos el esquema. Vamos a ir con esa intensidad, esas ganas y esa pasión de querer llevar a Racing allá arriba, pero vamos. Es el sueño de todos poder ganar este campeonato”, agregó.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

