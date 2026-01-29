Boca Juniors vs. Newell's, Torneo Apertura 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Boca Juniors recibe a Newell's este domingo 1 de febrero a las 19:15 horas (tiempo de Argentina) en el estadio de la Bombonera, por la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino.

Sigue aquí en directo el Boca Juniors vs. Newell's del Torneo Apertura 2026

El Xeneize llega al compromiso después de perder por marcador de 1-2 a manos de Estudiantes en la fecha 2, a pesar del gol de Exequiel Zeballos. El equipo dirigido por Claudio Úbeda acumula tres puntos en la Zona A.

Por su parte, la Lepra igualó por 1-1 frente a Independiene en su más reciente partido de liga, con anotación de Michael Hoyos. El cuadro a cargo de Favio Orsi y Sergio Gómez suma solo una unidad en la tabla.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Boca Juniors vs Newell's, Torneo Apertura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Movistar Plus+, M+ Liga de Campeones, M+ Vamos y M+ #Vamos Bar, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN Premium (Argentina) y Disney+ (resto de Sudamérica). Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Fanatiz y TyC Sports International.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Boca Juniors vs Newell's

El partido se disputa este sábado 24 de enero a las 19:15 horas (tiempo de Argentina) y tendrá como escenario el estadio de la Bombonera.

México: 16:15 horas

España: 23:15 horas

Estados Unidos: 17:15 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Boca Juniors contra Newell's Old Boys alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager C. Ubeda Alineación probable Suplentes Manager S. Gomez

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias del Boca Juniors

El Xeneize finalmente consiguió reforzar su plantilla con las incorporaciones de Ángel Romero y Santiago Ascacíbar. Se espera que ambos tengan un impacto positivo con el inminente regreso del club a la Copa Libertadores, donde buscarán ser protagonistas, obligados por su historia y estatús dentro del fútbol argentino y sudamericano.

Noticias del Newell's

La dupla de entrenadores de Orsi y Gómez habló tras el empate con Independiente, principalmente sobre el funcionamiento del equipo en el partido y el arranque del campeonato.

"Intentamos competir. La imagen fue mejor que la del partido anterior. Este es el camino. Someter al rival es importante y hay que hacer más de esto. Jugamos cada tres días y este es el camino. Queremos representar al hincha”, expresó Gómez.

“Queremos un equipo que compita. Hay que entender los momentos. Hoy un error termina en gol, tuvimos una desorientación en un juego directo y por eso el equipo tiene que entender que los duelos tienen que tener competencia. Es un trabajo artesanal con la frecuencia de la gran cantidad de partidos de arranque”, agregó Orsi.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles