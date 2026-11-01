Boca Juniors ganó el siempre tenso Superclásico ante River Plate. En una Bombonera que era un hervidero, Lautaro Di Lollo marcó la diferencia: 1-0. River ya jugaba con diez por una temprana tarjeta roja y acabaría el partido con nueve.

El partido empezó de forma dramática para River. Lucas Martínez Quarta agarró de la camiseta al delantero Miguel Merentiel con demasiada insistencia. Este se dejó caer con facilidad y, tras una revisión del VAR, consiguió lo que buscaba: roja directa para Martínez Quarta.

Con un hombre menos, los experimentados defensores que quedaban, Marcos Acuña, Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel, no pudieron evitar que Boca se adelantara. Di Lollo remató de cabeza el córner de Sebastián Villa y mandó el balón a la red.

No faltaron, desde luego, los altercados y las interrupciones en el partido más importante del país. Justo antes del descanso, Leandro Paredes se encaró con Acuña, compañero suyo en la Argentina campeona del mundo en 2022. Ambos recibieron una tarjeta amarilla.

Las entradas durísimas se fueron acumulando. Lautaro Blanco no fue sancionado por una falta evidente sobre el pie de un rival. También se libró Paredes, que pudo seguir en el campo pese a su clara falta y a las súplicas de River, y acabó envuelto en un breve altercado con Otamendi.

A unos diez minutos del final, River se quedó con nueve. Montiel, que hace cuatro años marcó el penalti que dio a Argentina el título mundial, fue expulsado con roja directa por una entrada muy a destiempo sobre Blanco.

Mientras buscaba el camino hacia el vestuario, le lanzaron todo tipo de objetos. Finalmente, la policía antidisturbios tuvo que escoltarlo fuera del campo. Con once contra nueve, Boca conservó la ventaja hasta el final.