Boca Juniors se juega todo ante Always Ready: ¿Cómo le fue al Xeneize jugando en La Paz?

Boca Juniors visita a Always Ready con la obligación de sumar puntos para no complicar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2022. El conjunto de Sebastián Battaglia está ajustado en la tabla de posiciones y tendrá que afrontar este desafío importante con un escollo extra: los más de 3.500 metros de altura en los que se encuentra el estadio Hernando Siles.

¿Cómo le fue al Xeneize jugando en La Paz? A lo largo de la historia, disputó 21 encuentros en ese estadio, incluyendo amistosos. El registro es casi neutro, con siete victorias, siete empates y siete derrotas para el conjunto argentino. Solo los goles inclinan la balanza para los clubes de Bolivia, que marcaron 29 y recibieron 27.

Si la muestra se detiene solo en partidos oficiales, Boca jugó un total de 10 partidos en el Hernando Siles entre la Copa Libertadores y la Sudamericana. Y ahí el historial no es favorable: ganó tres, empató tres y perdió en cuatro ocasiones. A nivel de goles la situación no cambia: nueve a favor y 12 en contra.

A diferencia de Boca, Always Ready está acostumbrado a jugar con esta dificultad climática. Su estadio oficial es el Municipal El Alto - el segundo con mayor altura del mundo - ubicado a 4082 metros sobre el nivel del mar. El cambio de localía a la cancha donde la Selección de Bolivia hace de local no tuvo que ver con una decisión del club, si no porque su sede no fue habilitada por no cumplir con los requisitos para partidos internacionales que marca la FIFA.

Getty Images

Pese a que las estadísticas en lo macro no lo favorecen, el Xeneize tiene argumentos para ilusionarse si achica los márgenes. Uno de los datos positivos es que, si bien este será el primer duelo oficial contra este rival en La Paz, ya lo ha enfrentado en dos amistosos y con saldo favorable: 1-1 en 1952 (Jorge Sánchez García) y 4-3 en 1978 (Mario Zanabria, Hugo Perotti y doblete de José Luis Saldaño).

Otro de los puntos que pueden darle ilusión a Boca es el último registro que tiene jugando en la capital del país vecino. Este ocurrió durante la Copa Libertadores 2021 y con triunfo por 1-0 ante The Strongest, victoria que le sirvió al xeneize para cortar una racha de tres partidos consecutivos sin ganar en el Hernando Siles.

En aquel encuentro, el entrenador fue Miguel Ángel Russo y la figura - y autor del único gol - fue Sebastián Villa. En esta visita, no podrá contar con ninguno de los dos, pero sí tendrá dentro de su plantel a varios jugadores que actuaron esa noche, como Agustín Rossi, Cristian Medina, Alan Varela y Luis Vázquez.

Boca tendrá que jugar contra Always Ready, la altura y las estadísticas. Tendrá que hacerlo y sumar, de lo contrario el xeneize estará prácticamente eliminado de los octavos de final de la Copa Libertadores.