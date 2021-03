Boca ganó y Russo respira: las alternativas que mostró el equipo ante Defensores

El Xeneize tuvo un partido sólido, dejó atrás la imagen frágil de partidos anteriores y, por sobre todo, mostró variantes en un momento álgido.

Boca y crisis, a esta altura, debieran ser ya sinónimos. Por eso, el partido ante Defensores de Belgrano era tan importante y revestía una dificultad superior a la de cualquier otro encuentro por Copa Argentina: más allá de que la diferencia de jerarquía, en esta clase de cruces, no suele evidenciarse, el Xeneize, para clasificarse, primero debía ganarse a sí mismo. Y no solo lo consiguió con cierta holgura, sino que, además y por sobre todo, mostró algunas alternativas que pueden ser trascendentales de cara a un futuro no tan lejano.

Y es que no solo la polémica que se armó entre Carlos Izquierdoz y Frank Fabra fue uno de los grandes temas de la semana, sino que también se puso en duda la continuidad de Miguel Ángel Russo y se estima que Ramón Ábila podría irse a la MLS en las próximas horas. Así, la victoria en La Plata le compra tiempo al DT, pero también le da crédito, ya que, con un equipo muletto, pudo encontrar variantes para un once que parece estar algo debilitado.

Fue un secreto a voces que el entrenador tuvo una reunión con el Consejo de Fútbol, en la que advirtió la falta opciones debido a ciertas decisiones de los directivos. Que Emmanuel Mas y Julio Buffarini hayan vuelto a jugar y que el sanjuanino haya convertido un gol le da un espaldarazo a los argumentos del cuerpo técnico. A su vez, los dos tantos y el buen rendimiento general de Mauro Zárate le permite volver a meterse en la discusión, siendo la clave para reemplazar, aunque sea temporalmente, a Wanchope, en caso de que el cordobés termine migrando.

La mejor noticia, seguramente, estuvo en el mediocampo: los juveniles fueron la contracara de aquel cotejo ante Cláypole y demostraron que, aunque a algunos les falta rodaje, pueden sumar más minutos. Agustín Obando fue la gran figura del choque ante el Dragón y, con Eduardo Salvio lesionado, se postula para, aunque sea, ser el suplente de Sebastián Villa. Desbordó con criterio, jugó siempre simple, generó las chances más claras y le hicieron un penal (de hecho, fue a quien más faltas le cometieron).

En un mes comienza la Copa Libertadores y la gran incógnita pasa por saber si Boca tiene lo suficiente como para llegar con vida a junio. Luego, claro, será otra historia. Todo triunfo debe ser tomado con pinzas, ya que cualquier tropezón puede volver a desatar la inevitable crisis futura. Pero si hace 72 horas el túnel era todo oscuridad, ahora parece haber, allá al fondo, un esbozo de luz.