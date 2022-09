El conjunto azul y oro dejó escapar una chance importante para quedarse con la Liga Profesional.

Boca perdió la chance de quedar puntero del torneo tras el empate sin goles contra Huracán en La Bombonera. La victoria de Atlético Tucumán, más lo que puede hacer Gimnasia en su partido, le quitan una chance importante a un Xeneize que tuvo una actuación en la que se reflejaron sus limitaciones futbolísticas.

La racha de cinco victorias consecutivas de Boca llegó a su fin con este empate. Pese a eso, el Xeneize acumula ocho seguidos sin derrotas y apenas le convirtieron dos tantos en ese lapso de encuentros. Por un lado quedó en claro que el Xeneize logró una estabilidad defensiva que puede ser importante, pero por el otro se expuso la falta de juego de un equipo que ante la presión de Huracán no tuvo respuestas.

En los últimos partidos hubo dos claves que explicaron esa racha de cinco partidos con victoria: la primera tuvo que ver con los aciertos de ibarra para realizar cambios que le dieron beneficios en el desarrollo del juego. La segunda se centró en la enorme efectividad de un Boca que ha sido letal en los últimos 25 minutos. Esta noche contra Huracán el técnico del Xeneize no estuvo certero con los ingresos ni con la decisión de no variar el esquema. También se notó la falta de frescura en ataque, siendo el primer partido en el que las lesiones de Sebastián Villa, Exequiel Zeballos y Norberto Briasco tuvieron peso.

Ante Huracán se sumaron un montón de niveles bajos que perjudicaron la racha y que van más allá de las decisiones de Ibarra. Benedetto pasó de meter dos goles claves a tener un pésimo primer tiempo y ser reemplazado por una nueva molestia física. Payero venía de ser figura ante River y Lanús, pero casi no participó contra el Globo. Molinas, de los más pedidos por los hinchas, tuvo una actuación llena errores no forzados. Varela, siempre importante, sufrió como nunca la presión y quedó desdibujado. Desde el banco tampoco hubo ayuda: mientras que Romero y Vázquez fueron clave para que el Xeneize derrotara a Platense y Defensa en el pasado reciente, en esta ocasión no aportaron nada.

A un Boca al que no le sobran opciones para cambiar el ritmo o romper defensas cerradas, una sumatoria tan grande de bajos rendimientos individuales complica aún más el panorama. Hugo Ibarra lo intentó, pero más allá de rotar a Molinas por Payero, o poner al pibe Zalazar para intentar con un 433, el banco de suplentes y la gran cantidad de jugadores que merecían salir lo limitaron. El club apostó por no traer refuerzos tras la lesión de Exequiel Zeballos, haciendo sólo un tímido intento por traer a Roger Martínez del América de México. Hasta ahora alcanzó, pero el calendario ajusta y esa decisión puede terminar siendo decisiva al final del torneo.

Ibarra no tiene más de lo que ha utilizado en estos partidos. Con eso le bastó para ganar el Superclásico y lograr esta racha que lo está haciendo pelear el torneo. Pero cada baja por sanción o lesión, o simplemente bajos rendimientos, afecta muchísimo las posibilidades de triunfo en cada partido. Ante Huracán no le sirvió ni juntar cuatro futbolistas de buen pie en el mediocampo para sumar juego. De acá al final del torneo todo dependerá de su capacidad y de la alquimia que haga a la hora mezclar las piezas que tiene disponibles.

Ahora el viernes Boca tendrá la chance de remontar en su complicada visita a Godoy Cruz en Mendoza. Partido clave para meterle presión a los de arriba, pero que obliga al Xeneize a tener que ganar sin Frank Fabra ni Luis Advincula. Otras dos bajas determinantes que llegan por convocatoria de sus selecciones en la Fecha FIFA. Las dificultadas quedaron expuestas, ahora Hugo Ibarra tendrá que centrarse en sus fortalezas para demostrar que él y el plantel tienen la capacidad para pelear el campeonato hasta el final.