Según informa Sky, Héctor Fort, del FC Barcelona y pretendido por los Schwarzgelben, ha rechazado hasta ahora todas las ofertas de traspaso de otros clubes y quiere marcharse a Dortmund a toda costa.

Según esa información, tanto la Roma como la Real Sociedad presentaron ofertas concretas, que el lateral derecho rechazó. El BVB se encuentra ya en conversaciones concretas con los catalanes para cerrar un acuerdo.

Últimamente se decía que el Barça pediría un traspaso de 20 millones de euros por el joven español de 20 años. Sin embargo, esa cifra es demasiado alta para el BVB. No obstante, ambas partes podrían ponerse de acuerdo en otro modelo, según informó recientemente el periodista de fichajes Matteo Moretto.

Según esa versión, también sería posible una operación por diez millones de euros, aunque vinculada a un 50 por ciento de una futura venta para los blaugranas. Tampoco se descarta una cesión con opción de compra posterior.

El BVB quiere cerrar el último hueco de la plantilla tras la salida de Couto

Tras los espectaculares fichajes de Joey Veerman, Konstantinos Karetsas y Giannis Konstantelias, el BVB sigue necesitando urgentemente un jugador para la banda derecha en el sistema de tres centrales de Niko Kovac, con dos carrileros. Después de la salida de Yan Couto rumbo al Como, tras dos años decepcionantes, Kovac cuenta actualmente en esa posición solo con Julien Ryerson, que además tuvo unas vacaciones de verano cortas por su participación en el Mundial con Noruega.

Fort sigue siendo todavía una incógnita relativa en la élite del fútbol europeo. Después de que en Barcelona, tras años en La Masia, apenas hubiera tenido apariciones breves con el primer equipo, pasó la temporada pasada cedido en el FC Elche. A pesar de una competencia claramente menor, al final de la temporada apenas superó los 600 minutos en 17 partidos oficiales.

Eso sí, en ellos Fort aportó al menos tres goles y dos asistencias. Aunque también hay que mencionar que Fort tuvo que parar más de cuatro meses por una lesión en el hombro. Curiosamente, se la produjo durante la celebración de su gol del 1-0 contra el Rayo Vallecano poco antes de Navidad.

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