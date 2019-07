Blooming evitó el walk over y su partido contra Nacional fue postergado

Los celestes argumentaron que no encontraron vuelo para ir a Potosí y el juego contra Nacional fue postergado para el 14 de agosto.

El club Blooming no pudo viajar a Potosí y solicitó postergar su partido de este domingo, contra Nacional Potosí, para otra fecha, dicho pedido fue aceptado por la Federación Boliviana de Fútbol que lucha contra un paro de los equipos cruceños.

El viernes pasado, los clubes Blooming, Oriente Petrolero, Sport Boys, Royal Pari, Destroyers y Guabirá decidieron no jugar ningún partido de fútbol hasta que la Federación atienda sus demandas de una explicación sobre la habilitación de jugadores para este semestre.

El sábado, Aurora dio walk over a Guabirá por no presentarse en su estadio de Aiquile. Como Blooming no quiere pasar por este problema, decidió mandar una solicitud a la FBF en la que pide la suspensión de su partido porque no encontró vuelo para ir a la Villa Imperial.

La FBF aceptó y el partido entre Nacional y Blooming se jugará el 14 de agosto.