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En el ataque más feroz desde hace años, el expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, salió a cargar contra su sucesor, Gianni Infantino, calificándolo de "dictador" y exigiendo que lo internen en un psiquiátrico, en unas declaraciones que sacudieron los pasillos del fútbol mundial y devolvieron a primer plano la vieja pugna por la presidencia.

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El ataque de Blatter (90 años) llegó en una extensa entrevista con la revista alemana "Der Spiegel", publicada este miércoles, en la que no dejó nada sin criticar de la gestión de Infantino al frente de la FIFA: desde el premio de la paz otorgado al presidente estadounidense Donald Trump, hasta los planes de venta de los derechos comerciales del Mundial, pasando por su forma de dirigir la organización desde dentro.

Blatter afirmó, con un tono mordaz, durante la entrevista recogida por la cadena francesa "France 24": "La FIFA sufre, actualmente la dirige alguien que se permitió a sí mismo cegarse".

El premio de la paz "vergonzoso"

Blatter criticó con dureza la decisión de Infantino de crear el premio de la paz de la FIFA y otorgárselo al presidente estadounidense Donald Trump poco antes del inicio del Mundial que albergaron Estados Unidos, Canadá y México.

Blatter calificó el premio de "vergonzoso" y se preguntó: "¿Por qué hace algo así? ¿Infantino le concede un premio de la paz a una persona que declara la guerra a Irán poco después? Esto es una locura".

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Añadió que decisiones de ese tipo dañan la imagen de la FIFA y colocan a la organización en el centro de los conflictos políticos, lejos de su papel deportivo.

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"Un dictador por encima de la ley"

El ataque de Blatter no se detuvo ahí, sino que describió a Infantino como un "dictador", asegurando que dirige la FIFA con mano de hierro.

Dijo: "Es un dictador. Responsables de la FIFA me dicen que no permite que nadie suba con él al ascensor. Está por encima de la ley".

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Blatter añadió que a Infantino le resulta fácil reunir apoyos para su reelección por parte de las federaciones nacionales de fútbol, porque les habla en el lenguaje del dinero, diciéndoles: "Si me votáis, recibiréis mucho más dinero del que habríais recibido antes".

Los planes de venta del Mundial

Blatter también criticó los planes de Infantino para después del Mundial de vender en el futuro parte de los derechos comerciales del torneo, que fueron cancelados tras airadas reacciones.

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Dijo: "Infantino ya no conoce límites. No entiende nada de esto".

Y añadió en su declaración más llamativa: "Creo que quizá habría que internar algún día a Infantino en un centro psiquiátrico".

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La crisis de la tarjeta roja

Blatter también criticó la decisión de la FIFA de suspender la tarjeta roja mostrada al delantero de la selección estadounidense Folarin Balogun tras la intervención de Trump antes de un partido decisivo del Mundial de este verano.

Dijo: "La tarjeta roja, eso es lo peor que se puede hacer. Las leyes se pueden interpretar, pero las reglas del juego deben aplicarse a todos, y no se pueden interpretar".

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La respuesta de la FIFA a Blatter

Cuando la agencia France Presse, según "France 24", contactó con la FIFA para obtener comentarios, la organización remitió a su respuesta anterior a la revista Der Spiegel, en la que refutó las declaraciones de Blatter.

La FIFA refutó las acusaciones de que Infantino actuara de manera inapropiada, afirmando que "cumple con sus funciones como presidente a través de sus viajes", y añadió: "La suspensión impuesta a Folarin Balogun tras recibir la tarjeta roja fue levantada por órganos judiciales independientes de la FIFA".

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La FIFA dijo en su comunicado, con ironía: "El señor Infantino utiliza el ascensor en la FIFA, de hecho, pero lo hace en presencia de otras personas".

¿Quién sucederá a Infantino?

Aunque Blatter dimitió de la presidencia de la FIFA en 2015 en medio de acusaciones de corrupción, y fue absuelto en dos juicios, la comisión de ética de la FIFA le prohibió ejercer cualquier actividad futbolística. Pese a ello, aseguró que "no se arrepiente" de su etapa al frente de la organización.

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El dirigente japonés Kozo Tashima anunció su intención de presentarse contra Infantino en su intento de reelección, pero Blatter propuso al presidente de la Federación Internacional de Atletismo, Sebastian Coe, para sucederlo en la presidencia de la FIFA.

El expresidente de la FIFA dijo: "Lo importante no es quién se presente, lo importante es que no sea elegido el presidente actual. Coe también fue presidente de la comisión de ética de la FIFA, es una personalidad fuerte. Sería bueno que el presidente fuera de Inglaterra, la cuna del fútbol".

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Blatter precisó que no ha hablado con Infantino desde principios de 2016, en alusión a la profundidad de la ruptura entre ambos hombres, que parece que no terminará pronto.