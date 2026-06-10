Blatter arremete contra la FIFA: el Mundial no debería celebrarse en Estados Unidos

Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, criticó a su sucesor, Gianni Infantino, por la crisis del árbitro somalí Omar Artan, quien fue devuelto a su país días antes del Mundial 2026 al no poder entrar en Estados Unidos.

Según L'Équipe, Blatter calificó lo ocurrido de «increíble y una locura», y afirmó que permitir el torneo en un país que rechaza la entrada de un árbitro internacional viola un principio básico de la FIFA.

Añadió: «Cuando se concede a un país el honor de organizar la Copa del Mundo, hay dos reglas imprescindibles: la seguridad y la garantía de visados de entrada para todos los responsables de la FIFA, y no hay nada más oficial que un árbitro; si un país rechaza la entrada de un árbitro, se trata de un problema grave y no debería celebrarse allí el torneo».

El incidente ocurrió cuando Artan, integrante del equipo arbitral del torneo que acogen Estados Unidos, México y Canadá, llegó al aeropuerto de Miami y fue declarado “inadmisible” por las autoridades migratorias, que lo devolvieron de inmediato a Mogadiscio.

Blatter, presidente de la FIFA entre 1998 y 2015, responsabiliza a la organización y acusa a su actual dirección de renunciar a ese principio: «No se puede detener el torneo ahora, pero esto es vergonzoso... La FIFA ha renunciado a un principio que el país anfitrión no ha respetado».

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La FIFA, en un breve comunicado, se desvinculó al asegurar que «no interviene en los procedimientos de inmigración de los países anfitriones».

Blatter no se detuvo ahí y exigió a Infantino mayor firmeza frente a la Administración estadounidense: «El actual presidente debe demostrar que es más fuerte que su amigo de la Casa Blanca... Cuando la política te controla, eso es malo, y las demás federaciones también deberían protestar».

A pesar de sus duras palabras, Blatter bromeó: «Ya no tengo toda mi movilidad, pero aún me queda algo de cabeza... Estoy bien, soy feliz, tengo un televisor del tamaño de un campo de fútbol y veré el Mundial, porque el fútbol es mi vida».

El suizo, de 90 años, cerró diciendo: «No siempre estoy de acuerdo con lo que pasa, pero ya no puedo cambiar nada».