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Por qué este es el momento perfecto para suscribirte

Disfruta del mejor fútbol continental, con el mayor partido de Sudamérica – la final de la Copa Libertadores – en directo desde Montevideo este sábado.

En el gran partido, el gigante brasileño Palmeiras luchará por conquistar su tercer título en seis años y el cuarto de su historia tras perder la final del año pasado ante su rival de Río de Janeiro, el Flamengo.

En su camino se interpone el Estudiantes argentino, que ya ha sido cuatro veces campeón de Sudamérica y busca coronarse por primera vez desde 2009.

También hay partidos de la liga brasileña, el Brasileirão, donde el Flamengo visita al Coritiba ya como campeón del país del fútbol. En Argentina, el reciente ganador de la Sudamericana, Boca Juniors, se enfrenta a Gimnasia el martes.

En Europa, Movistar Plus te trae siempre el partidazo de la semana de la Premier League y, posiblemente, el más grande de Inglaterra este próximo domingo. El campeón Arsenal se enfrenta al Manchester City y, en la próxima jornada de la máxima competición de clubes, disfruta de los citizens visitando al FC Barcelona en un duelo europeo de élite.

Movistar Plus ofrece los mejores partidos de la Europa League, llena de clubes españoles, además de LALIGA, con un Real Sociedad - Real Madrid que ya asoma a la vuelta de la esquina.

LALIGA HYPERMOTION, Primera Federación, Roshn Saudi League y Bundesliga también están en el menú, además de competiciones coperas como la Copa del Rey y la DFB-Pokal. Este fin de semana, no te pierdas un Sassuolo - Nápoles en Italia y un Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen en Alemania.

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