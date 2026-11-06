Cómo ver el Birmingham City contra el Swansea City con una VPN

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Previa del partido

Championship - Jornada 15 7 nov 2026 - 10:00 St Andrew's Knighthead Park

El Birmingham City recibe al Swansea City en St Andrew's Knighthead Park en un partido de la EFL Championship entre dos clubes situados en la mitad superior de la tabla.

El equipo de Chris Davies atraviesa un gran momento de forma: ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos de liga. St Andrew's se ha convertido esta temporada en un campo difícil para los visitantes y el Birmingham afronta el encuentro con mucha confianza.

El Swansea City de Vitor Matos llega en quinta posición, solo dos puestos por debajo del equipo local. El club galés ha encadenado resultados dispares, aunque demostró su calidad con una victoria por 4-0 ante el Blackburn Rovers a finales de octubre.

La propiedad del Birmingham sigue atrayendo la atención. La leyenda de la NFL Tom Brady posee una participación minoritaria del 3,3 % en el club y preside el consejo asesor, como parte de la nueva etapa bajo Knighthead Capital Management que ha transformado las ambiciones del Birmingham City.

El Swansea tendrá que rendir a su mejor nivel fuera de casa. Sus resultados como visitante han sido irregulares y enfrentarse a un Birmingham en esta dinámica pondrá a prueba la profundidad de la plantilla de Matos.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo el Birmingham City contra el Swansea City.

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