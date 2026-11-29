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El presidente de la Federación Italiana de Tenis, Angelo Binaghi, nunca se ha mordido la lengua y hoy, al hacer balance de la Copa Davis que está llegando a su fin en Bolonia y reafirmar las ambiciones del tenis italiano, ha vuelto a lanzar un dardo al mundo del fútbol.

Al hablar de los derechos televisivos y de la emisión de grandes torneos en abierto, el máximo responsable de la federación de tenis ha subrayado que sus deportistas deben recibir el mismo trato que los futbolistas. Por eso, pide que, si se llega a un acuerdo sobre los derechos televisivos, sus torneos se emitan en los canales principales y no en los secundarios.

NUEVO TORNEO ATP 250 EN ITALIA: Binaghi ha confirmado que Italia acogerá un nuevo torneo ATP 250 en Ca' Tron di Roncade, cerca de Treviso. El torneo se disputará en Italia en junio de 2028 y en 2029, con la posibilidad de prorrogar el acuerdo un año más. Se celebrará en el H-Farm Campus, sede del torneo y nuevo centro federativo de tenis sobre hierba, según un contrato firmado durante la rueda de prensa de clausura de la Final 8 de la Copa Davis en Bolonia. Para la ocasión, H-Farm Sport Academy construirá 14 pistas de tenis, seis de ellas de hierba.

LAS FINALES DE LA COPA DAVIS: Binaghi ha presentado con orgullo las cifras de esta Copa Davis: «Hemos tenido casi 56.000 asistentes, con una mayoría de espectadores procedentes de fuera de la ciudad donde se juega, como ya ocurre en nuestros torneos. También hay un porcentaje de extranjeros superior al que tenemos en Turín (sede de las ATP Finals). El impacto en la zona es de unos 149 millones de euros, una cifra que creo que justifica las inversiones del Ayuntamiento y la Región. El Estado también puede estar igual de satisfecho, porque la recaudación fiscal es unas cuatro veces superior a la inversión realizada».

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LA POLÉMICA CON EL FÚTBOL POR EL TENIS EN TELEVISIÓN: Binaghi también ha lanzado un mensaje a Rai y Mediaset sobre los derechos televisivos, tomando el fútbol como referencia: «El impacto social de la televisión en abierto ha sido notable. Creo que la creación del canal en abierto SuperTennis ha sido el motor más importante del desarrollo y el crecimiento del tenis en Italia. Confiamos en mantener los derechos de la Copa Davis en abierto el mayor tiempo posible.



Estamos dispuestos a compartirlos con las mayores cadenas italianas, Rai y Mediaset, pero solo si los partidos se emiten en su canal principal. Creemos que Cobolli y Musetti tienen la misma dignidad que Pio Esposito, Scamacca y los demás futbolistas a los que animamos cada vez que juegan».