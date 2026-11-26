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Manuel Neuer habría hecho varios viajes con una mujer de 23 años en los meses posteriores al nacimiento de su segundo hijo. Según BILD, se trata de su fisioterapeuta. El portero del Bayern de Múnich fue visto recientemente con ella en Brasil. Ambos también habrían estado antes juntos en Sicilia.

Neuer se alojó con la mujer en un complejo de lujo cerca de Río de Janeiro. A principios de esta semana aparecieron imágenes en las que se les ve juntos en una moto. Según BILD, pasaron varios días juntos en Brasil.

No habría sido su primer viaje juntos. Neuer y la mujer también habrían estado en Sicilia entre finales de septiembre y principios de octubre. BILD señala una foto publicada en Facebook el 2 de octubre por una persona que trabajaba en un gimnasio de Pachino, en Sicilia.

El momento llama la atención. Neuer y su mujer, Anika, dieron la bienvenida a su segundo hijo, un niño, a finales de agosto. La pareja ya tenía un hijo, Luca, nacido en marzo de 2024. BILD informó a principios de este mes de que el matrimonio había llegado a su fin.

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Según BILD, Neuer le habría dicho a su mujer, pocos días después del nacimiento de su segundo hijo, que no quería continuar con el matrimonio. Ni el portero ni Anika han dado más explicaciones sobre su ruptura.

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El diario deportivo alemán escribe que la mujer de 23 años es la fisioterapeuta de Neuer y que su relación podría ir más allá de lo profesional. Por ahora no hay pruebas de una aventura. Tampoco se ha dado a conocer oficialmente la identidad de la mujer.

Ni Neuer ni Anika se han pronunciado todavía sobre estas informaciones. El Bayern de Múnich tampoco ha comentado los rumores sobre la mujer que acompañó al portero en sus viajes.

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El viaje a Brasil tuvo lugar mientras Neuer se recuperaba de una lesión. El portero se desgarró parcialmente un tendón del pie derecho el 7 de noviembre ante el FSV Mainz 05.

El Bayern le dio permiso para continuar temporalmente su rehabilitación fuera de Múnich. El director deportivo Max Eberl explicó que Neuer podía tomarse una semana de descanso porque tendría que trabajar más en su recuperación durante el parón invernal.