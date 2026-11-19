Murdoc, 2-D, Noodle y Russel Hobbs, Damon Albarn y Jamie Hewlett: desde Demon Days hasta Plastic Beach, pasando por Humanz y su álbum más reciente, The Mountain, Gorillaz ha seguido ampliando horizontes, rompiendo las barreras entre géneros y llevándote a universos sonoros que no sabías que existían.

Ese espíritu de exploración y experimentación, esa capacidad de crear universos exuberantes y desafiar las expectativas hacen de Gorillaz una banda tan importante para MUNDIAL. Nos recuerda a todos por qué nos gusta tanto, en fin, la música.

Gorillaz/MUNDIAL

Gorillaz/MUNDIAL

Por primera vez en el mundo, Gorillaz y MUNDIAL se han unido para lanzar unas camisetas de fútbol de local y visitante únicas y, francamente, preciosas, que ya están disponibles. Y no solo son bonitas: también están cargadas de significado, confeccionadas con maestría y hechas realidad a partir de los diseños de Jamie Hewlett. Como si una canción de Gorillaz cobrara forma visual.

Los personajes de Gorillaz tienen, por supuesto, una presencia descomunal, así que era lógico que MUNDIAL x Gorillaz creara el Gorillaz FC: un club de fútbol que celebra a toda una variedad de personas que hacen las cosas a su manera.

Gorillaz/MUNDIAL

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Piensa en inadaptados y rebeldes, en centrocampistas con un toque de bailarín y delanteros capaces de hacer cosas que nunca habrías imaginado. Piensa en Eric Cantona o Mario Balotelli, en Edgar Davids o Sam Kerr. Son ídolos de culto e iconos, aficionados y creadores a los que les gusta rehacer el mundo a su imagen. Es el equipo de fútbol más psicodélico de todos los tiempos.

Pronto habrá mucho más, pero, de momento, tómate un instante para contemplar la belleza de estas camisetas verdes y rosas, repletas de guiños al vasto universo de Gorillaz: gráficos sublimados, parches con imágenes que saltan a la vista, un cuello de tamaño descomunal y, por supuesto, ese logotipo icónico como patrocinador.

Gorillaz/MUNDIAL

Esta es, sin discusión, la mayor colaboración que ha hecho MUNDIAL. Bienvenidos al club. Bienvenidos al Gorillaz FC.