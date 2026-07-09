¡Bienvenidos al Gorillaz FC! MUNDIAL se une a la emblemática banda para lanzar camisetas de fútbol de local y visitante en edición limitada

Desde *Demon Days* hasta *Plastic Beach*, pasando por *Humanz* y su último álbum, *The Mountain*, Gorillaz siguen derribando barreras y llevándonos a nuevos mundos sonoros.

Esa filosofía de explorar, experimentar y burlar expectativas es clave para MUNDIAL. Nos recuerdan por qué amamos la música.

Gorillaz/MUNDIAL

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Ahora, en primicia mundial, Gorillaz y MUNDIAL lanzan camisetas de fútbol únicas y bellas para local y visitante, ya a la venta. Son hermosas y cargadas de sentido, creadas con maestría y animadas por los diseños de Jamie Hewlett. Una síntesis visual de una canción de Gorillaz.

Como sus personajes son más grandes que la vida, MUNDIAL x Gorillaz fundó el Gorillaz FC: un club que celebra a quienes hacen las cosas de otra manera.

Gorillaz/MUNDIAL

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Imagina inadaptados y rebeldes: centrocampistas de toque balletístico y delanteros imposibles. Piensa en Cantona, Balotelli, Davids o Sam Kerr. Son héroes de culto, iconos que moldean el mundo a su imagen. El equipo más psicodélico de la historia.

Hay mucho más por venir, pero, por ahora, tómate un momento para disfrutar de estas camisetas verdes y rosas llenas de guiños al universo de Gorillaz: gráficos sublimados, parches llamativos, un cuello para morder y, claro, el logotipo como patrocinador.

Gorillaz/MUNDIAL

Es la mayor colaboración de MUNDIAL hasta la fecha. Bienvenidos al club. Bienvenidos al Gorillaz FC.