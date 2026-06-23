Senegal está al borde de la eliminación del Mundial 2026 tras perder 3-2 ante Noruega. La derrota complica su futuro y desata críticas contra Kalidou Koulibaly y el seleccionador Pape Thiaw.

Koulibaly, Según Foot Mercato, recibió un 1/10 por su peor actuación, al ser responsable de los tres goles desde el minuto 4 ante Haaland, antes de ser sustituido en el 72.

Es la primera vez que pierde dos partidos seguidos en la fase de grupos en sus cuatro participaciones mundialistas, tras caer 3-1 ante Francia en el debut, pese a llegar como campeona de África.

El centrocampista y capitán Idrissa Gueye admitió: «Es un mal resultado, pero aún nos queda un partido; debemos descansar y prepararnos bien», mientras que Ismaïla Sarr, autor de los dos goles de su equipo, admitió: «No deberíamos haber perdido, pero debemos estar orgullosos de nuestra afición».

Las críticas recayeron también sobre el seleccionador Thiaw, quien recibió la misma nota por alinear al mismo once que perdió ante Francia y por mantener a Koulibaly pese a su desastrosa primera parte, decisiones calificadas de «incomprensibles» y «sin entusiasmo».

El defensa Ismail Jacobs intentó aliviar la presión sobre su compañero diciendo: «Todos cometemos errores. El equipo es el que pierde, no una sola persona». Sin embargo, la afición senegalesa desató una avalancha de críticas en la plataforma «X», donde un usuario escribió con sarcasmo: «Bien hecho, Koulibaly; gracias, Babi Thiaw», y otro se preguntaba: «¿Estás seguro de que Koulibaly es senegalés?».

Además, las crisis internas, derivadas de la situación contractual de Thiaw y el impago de primas, empañan la concentración del equipo, aunque el técnico y su asistente, Mori Diao, lo niegan. Ahora, Senegal se juega su futuro en el torneo.