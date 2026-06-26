Bielsa lo reconoce: la expulsión de Yamal fue clave para la victoria de Uruguay

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, afirmó que su equipo jugará ante España como una final para asegurar su permanencia en el Mundial.

España lidera el Grupo H con 4 puntos, mientras que Uruguay suma 2, tras empatar con Arabia Saudí y Cabo Verde.

Reuters recogió sus palabras en la rueda de prensa previa al encuentro.

El técnico argentino afirmó: «Nos tomaremos el partido de mañana como si fuera una final».

Añadió que Uruguay debe mostrar dinamismo, iniciativa y evitar que España controle el balón.

Rechazó replegarse y sentenció: «La mejor defensa es que el rival tenga el balón lo menos posible».

Bielsa admitió que España, dirigida por Luis de la Fuente, juega a un nivel muy alto y destacó que neutralizar a Lamine Yamal será clave para que Uruguay gane.

«Yamal puede cambiar el partido. No descubro nada: desconcierta al rival y decide encuentros», concluyó.