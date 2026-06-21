Bielsa: Hay otra intención detrás de las pausas para hidratarse... Y sacamos conclusiones de la defensa de Arabia Saudí

Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, criticó la pausa de hidratación que la FIFA introdujo en el Mundial 2026, al considerarla innecesaria y contraria a la esencia del fútbol.

La FIFA ha introducido pausas de tres minutos en cada parte por las altas temperaturas en Estados Unidos, México y Canadá, lo que ha generado opiniones divididas entre jugadores y técnicos.

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Los críticos señalan que, al fraccionar el encuentro en cuatro partes, las cadenas de televisión aprovechan para emitir más publicidad.

Bielsa, en declaraciones a Reuters, lo resumió así: «Jugar cuatro veces en lugar de dos modifica lo que el fútbol ha construido culturalmente... Este cambio no suma, resta. Antes el fútbol tenía unas características; ahora tiene otras. La gente se enamora de este deporte por sus rasgos distintivos».

El técnico argentino añadió: «Elogiamos tecnologías como el VAR, pero estas pausas persiguen otros fines».

Lecciones del partido contra Arabia Saudí

Uruguay se medirá a Cabo Verde en la segunda jornada del grupo.

Bielsa añadió que su equipo aprenderá del bloque defensivo bajo que enfrentó en el 1-1 ante Arabia Saudí.

“Dominamos el balón ante Arabia Saudí, pero generamos pocas ocasiones en la primera parte. Ya sabemos cómo debemos jugar”, añadió.

En la segunda parte fuimos más rápidos, ofensivos y dinámicos, con mucho movimiento».