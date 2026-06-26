Betkovic: ¿Se repetirá el «escándalo de Gijón»?… Escribiremos nuestra historia con nuestros propios pies

Antes del decisivo Argelia-Austria en la última jornada del Mundial 2026, Vladimir Petković, seleccionador de Argelia, ha subrayado que su equipo solo piensa en ganar y rechaza cualquier idea de un partido “amañado” como el famoso Alemania-Austria del Mundial 1982, aún polémico tras 44 años.

En la rueda de prensa del viernes, afirmó que Argelia «depende solo de sí misma para clasificarse» y sentenció: «Debemos ganar para evitar cálculos. Jugaremos a nuestro estilo, sin pensar en España, y daremos lo mejor para vencer a Austria».

Aseguró que el plantel está listo física y mentalmente y que, tras dos buenos partidos, espera confirmar su progreso.

Y añadió: «Mañana debemos salir al campo con la ambición de marcar y ganar. Queremos llegar lo más lejos posible en el torneo».

Concluyó subrayando que el torneo «no reconoce a los grandes nombres» y añadió: «Hay equipos muy fuertes sobre el papel, pero todo es posible. Tras un inicio complicado ante rivales más fuertes, aún no hay nada decidido».