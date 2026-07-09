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Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Beticovic presiona a Argelia y amenaza con llevar el caso a la FIFA tras la exclusión del Mundial

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La renovación se ha convertido en una pesadilla para los Guerreros del Desierto.

La renovación de Vladimir Petković hasta 2028 se ha vuelto una pesadilla financiera para la Federación Argelina de Fútbol. El técnico suizo exige una gran suma para marcharse y amenaza con acudir a la FIFA si no se le paga lo que considera «su derecho contractual».

Días antes del Mundial 2026, la Federación Argelina renovó su contrato hasta 2028 como «mensaje de estabilidad». Un mes después, todo se derrumbó. 

Los «Guerreros del Desierto» cayeron 0-2 ante Suiza en dieciseisavos, exhibiendo una defensa frágil y el fracaso de la apuesta por Luka Zidane y los porteros. La selección volvió a casa sin dejar huella desde que Petković llegó en 2024.

La eliminación llevó a la Federación a destituirlo, pero lo que parecía una simple decisión administrativa se convirtió en una costosa batalla legal.

Según Foot Mercato, el técnico reclama casi 5 millones de euros por la rescisión, negociada hace solo un mes, y se niega a rebajar la cifra.

La Federación alega que existe una cláusula de rescisión de mutuo acuerdo por solo dos meses de salario (320 000 euros). La abismal diferencia entre ambas cifras ha desencadenado la crisis, agravada por la amenaza de Petković de llevar el caso a la FIFA.

El conflicto amenaza las finanzas de la Federación y el futuro de la selección, pues retrasará la llegada de un nuevo técnico en un momento que exige reconstrucción urgente. La prórroga del contrato, que buscaba estabilidad, se ha vuelto una carga que el fútbol argelino podría pagar durante años.

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