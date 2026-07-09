Beticovic presiona a Argelia y amenaza con llevar el caso a la FIFA tras la eliminación del Mundial

La renovación de Vladimir Petković hasta 2028 se ha vuelto una pesadilla financiera para la Federación Argelina de Fútbol. El entrenador suizo pide una gran suma para marcharse y amenaza con acudir a la FIFA si no la recibe.

Días antes del Mundial 2026, la Federación Argelina renovó su contrato hasta 2028 como «mensaje de estabilidad». Un mes después, todo se derrumbó.

Los «Guerreros del Desierto» cayeron 0-2 ante Suiza en dieciseisavos, exhibiendo una defensa frágil y el fracaso de la apuesta por Luka Zidane y los porteros. La selección volvió a casa sin dejar huella desde que Petković asumiera en 2024.

La eliminación llevó a la Federación a destituirlo, pero lo que parecía una simple decisión administrativa se convirtió en una costosa batalla legal.

Según Foot Mercato, el técnico reclama casi 5 millones de euros por la rescisión, negociada hace solo un mes, y se niega a rebajar la cifra.

La Federación alega que existe una cláusula de rescisión de mutuo acuerdo por solo dos meses de salario (320 000 euros). La enorme diferencia entre ambas cifras ha desencadenado la crisis, especialmente tras la amenaza de Petković de llevar el caso a la FIFA.

El conflicto amenaza las finanzas de la Federación y el futuro de la selección, pues el retraso en la búsqueda de un nuevo técnico complica la necesaria reconstrucción. La prórroga del contrato, que se vendió como garantía de estabilidad, se ha vuelto una carga que el fútbol argelino podría pagar durante años.