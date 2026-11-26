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El partido de Europa League entre Besiktas y Hapoel Beer Sheva se disputaba en Georgia. La reacción de la policía local contra los aficionados turcos desató la polémica y el encuentro quedó suspendido más de media hora.

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Caos total en Batumi, Georgia, donde se disputaba en campo neutral el partido de la quinta jornada de la Europa League entre el Besiktas y el Hapoel Beer Sheva. Se disputaba, en pasado, porque el encuentro quedó suspendido en el minuto 25 de la primera parte durante más de 30 minutos por lo ocurrido en las gradas del Batumi Arena.

En las gradas del estadio se desató una auténtica batalla a raíz de una provocación de los aficionados del Besiktas, que, según Sky, mostraron y ondearon una bandera palestina hacia los seguidores israelíes. Entonces se produjo la primera carga de la policía georgiana, a la que siguió la reacción de los aficionados turcos, con enfrentamientos con los seguidores visitantes y lanzamiento de asientos.

Uno de los aficionados del Besiktas fue trasladado al terreno de juego, adonde entraron los sanitarios con una camilla en la que después sacaron al aficionado del campo. Mientras tanto, los jugadores se acercaron a las zonas más exaltadas de la afición para intentar calmar los ánimos, pero en las partes más altas de la grada el lanzamiento de objetos no solo no cesó, sino que aumentó. Ante esta situación, el árbitro danés Krogh pidió calma a todos los jugadores que estaban en el campo y suspendió oficialmente el partido antes de retirarse a los vestuarios.

El partido ya se había trasladado a campo neutral, al otro lado de la frontera, en Georgia, por recomendación de las autoridades turcas, precisamente para intentar rebajar la gran tensión que ya se había registrado en la víspera entre ambas aficiones. En particular, la turca había reiterado su fuerte hostilidad no tanto hacia el equipo rival como hacia la población israelí por los conocidos acontecimientos políticos.

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Además, el viaje a Georgia del equipo turco, dirigido por el técnico italiano Vincenzo Italiano y en cuya plantilla figuran los exjugadores de la Juventus Dusan Vlahovic y Fabio Miretti, ambos suplentes al inicio del partido, no había empezado de la mejor manera.



El avión en el que viajaba el equipo recibió el impacto de varios rayos y sufrió fuertes turbulencias. La aeronave tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia y el equipo llegó tarde a Georgia, por lo que también se perdió el almuerzo oficial con la UEFA.

El Trabzonspor expresó su solidaridad con el Besiktas y sus aficionados mediante un comunicado oficial: «No aceptamos que se prive a los equipos turcos del derecho a jugar sus partidos como locales en su país y ante sus aficionados en los encuentros contra los equipos israelíes ocupantes. No consideramos correctas las decisiones de la UEFA sobre este asunto, que muestran una doble moral. En este contexto, condenamos enérgicamente las intervenciones desproporcionadas de las fuerzas de seguridad contra los aficionados del Beşiktaş en Georgia esta noche. Mantenernos unidos y actuar juntos frente a las injusticias cometidas contra el fútbol turco y nuestros aficionados es nuestro deber más fundamental. Como Trabzonspor, declaramos que estamos al lado de la comunidad del Beşiktaş y de los aficionados del Beşiktaş que han sufrido injusticias esta noche, y deseamos una pronta recuperación a los aficionados que resultaron heridos en los incidentes y fueron hospitalizados».