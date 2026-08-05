Bernt Klaverboer despierta el interés del Udinese, según informa Voetbal International. Así las cosas, el sc Heerenveen debe temer la salida del talentoso guardameta.

Klaverboer, que acaba de cumplir 20 años, es uno de los porteros con más proyección de la Eredivisie. Tras apenas 35 partidos bajo palos con el Heerenveen, podría dar el salto a la Serie A.

Klaverboer ha entrado en el radar del Udinese como sustituto (temporal) de Maduka Okoye. El exguardameta del Sparta de Róterdam sufrió recientemente una lesión.

Es probable que el Heerenveen no facilite una salida de Klaverboer, que tiene contrato solo hasta mediados de 2027.

Los frisones, además, pueden ejecutar una opción para ampliar el vínculo una temporada más. Transfermarkt valora al portero en 3 millones de euros.

Los jóvenes guardametas neerlandeses parecen estar ahora mismo muy cotizados en las grandes ligas europeas. Así, el Ipswich Town incorporó recientemente a Kayne van Oevelen, procedente del FC Volendam, para la Premier League.

Es posible que las excelentes actuaciones de los internacionales neerlandeses Bart Verbruggen y Robin Roefs hayan influido en esta evolución.