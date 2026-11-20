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El portero del Fulham Bernd Leno ha respondido a los rumores que le vinculan con un posible fichaje por el Bayern de Múnich, mientras el club alemán estudia sus opciones a largo plazo para la portería. El experimentado guardameta, que ha destacado en la Premier League, también ha hablado de su futuro y de la situación actual del fútbol alemán.

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El Bayern identifica a Leno como sucesor de Neuer

La directiva del Bayern intensifica sus esfuerzos para asegurar el futuro de la portería, ya que se espera que Neuer se retire al término de la presente campaña . En medio de esta transición, Bernd Leno se ha perfilado como uno de los principales candidatos para reforzar la portería. Según las informaciones, el veterano guardameta es considerado una opción de experiencia ideal para aportar competencia y estabilidad a la plantilla.

Aunque el jugador de 34 años sigue siendo una pieza clave en Londres, la posibilidad de regresar a su país parece tener un peso importante. Según las informaciones, Leno estaría dispuesto a volver a Alemania por motivos personales, concretamente para estar más cerca de su familia en la zona de Stuttgart. Su contrato actual con el Fulham vence en 2027, aunque el club de la Premier League dispone de una opción para ampliarlo si desea retenerlo en Craven Cottage.

El portero habla sobre los rumores que le vinculan con el Bayern

Al abordar los crecientes rumores sobre un posible traslado a la capital bávara, Leno confirmó que sigue de cerca la situación. Sin embargo, aclaró que, por ahora, el líder de la Bundesliga no se ha puesto formalmente en contacto con él. El exjugador del Arsenal sigue centrado en sus compromisos en la Premier League, pero admite que últimamente ha contemplado la posibilidad de afrontar un nuevo reto.

«Hasta ahora todo ha estado muy tranquilo; nadie se ha puesto en contacto», declaró Leno a Sky Germany. «Obviamente, sé lo que se está diciendo, pero me tomo todo con mucha calma. Todavía tengo contrato aquí hasta final de temporada, me siento muy a gusto y sigo teniendo muchísimas ganas de jugar. Siento que estoy en mi mejor momento. Quizá dar un paso atrás o probar algo diferente podría ser una experiencia valiosa».

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Entre la ambición y un papel de suplente

Pese a ser titular habitual en Inglaterra, Leno está sorprendentemente abierto a un cambio de jerarquía. Según las informaciones, estaría dispuesto a aceptar el papel de suplente de Jonas Urbig, a quien la directiva del Bayern también tiene en consideración. Reconoció el conflicto interno que supone ser un futbolista de alto nivel que aún se siente capaz de rendir al máximo en una de las ligas más exigentes del mundo. El «conjunto de la propuesta» acabará determinando sus próximos pasos mientras evalúa su futuro.

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«A veces pienso que sería una pena ser suplente en otro sitio porque sé que todavía tengo lo necesario», añadió. «La propuesta en su conjunto tiene que ser la adecuada. Habrá que esperar para ver si mi camino me lleva de vuelta a Alemania».

Disfruta del fútbol en el Fulham

Aunque el atractivo del Allianz Arena es considerable para cualquier internacional alemán, Leno insiste en que no está obsesionado con planificar su carrera a largo plazo. El exjugador del Arsenal ha recuperado la ilusión en el oeste de Londres, donde sus actuaciones han ayudado al Fulham a mantener su competitividad en la máxima categoría. Según explica, ahora está centrado por completo en el presente.

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«Puede que suene un poco extraño, pero en realidad no tengo ningún objetivo concreto. Siento que nunca había disfrutado tanto del fútbol como ahora. Me lo estoy pasando muy bien en este momento y eso me motiva aún más. Quizá sea la experiencia, así que vivo el día a día y simplemente intento dar lo mejor de mí cada día. Pero ahora no me fijo ningún objetivo, como decir: quiero volver a la selección o quiero ganar la Champions League o lo que sea», concluyó.