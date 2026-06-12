Bernardo Silva rompe un acuerdo secreto para fichar por el Real Madrid

Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City, canceló un acuerdo secreto para fichar por el Real Madrid este verano.

Según Mundo Deportivo, el centrocampista estaba a punto de firmar con el Atlético tras alcanzar un acuerdo total sobre las condiciones.

Ambos habían fijado la firma para el jueves por la mañana, único hueco que la selección portuguesa concedió al jugador.

Sin embargo, el jugador congeló el trato tras recibir una oferta del Real Madrid en el último momento.

El centrocampista optó por la experiencia de trabajar con su compatriota José Mourinho en el Real Madrid.

Antes, se le había relacionado con un fichaje por el Barcelona que no cuajó.