Bernardo Silva vivió el lunes su primer día como jugador del Real Madrid, después de llegar al club blanco en calidad de agente libre procedente del Manchester City.

El centrocampista portugués pasó el reconocimiento médico por la mañana y luego completó las dos sesiones de entrenamiento previstas a lo largo del día en la Ciudad del Real Madrid, sus primeros entrenamientos a las órdenes del técnico José Mourinho, antes de hablar con la televisión del Real Madrid sobre unos sentimientos marcados por la ilusión.

Bernardo Silva declaró: "Es algo muy especial y estoy muy feliz de estar aquí. No hace falta hablar de este club, porque su historia habla por sí sola".

Y añadió: "Estoy muy feliz de comenzar esta etapa y de intentar ayudar a este equipo a seguir ganando, porque eso es lo que sabe hacer. Soy un jugador más que está aquí para ayudar y para intentar mantener el camino de las victorias de este club maravilloso".

Bernardo Silva reconoció la dureza del inicio de sus entrenamientos con el Real Madrid, pero al mismo tiempo elogió el ambiente del grupo, y dijo: "Estoy cansado. El primer entrenamiento fue duro, pero estoy muy feliz de conocer a mis compañeros. A algunos ya los conozco bien porque he jugado contra ellos muchas veces".

Y prosiguió: "Todos entrenan con una gran intensidad, y este sitio te hace sentir como en casa".

El jugador portugués también habló de José Mourinho, a quien ya se había enfrentado como rival en el pasado, y dijo: "Hemos sido rivales en algunas ocasiones, y ahora estamos en el mismo equipo. Es un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués; desde que era pequeño seguíamos mucho a sus equipos, y siempre ha situado el nombre de Portugal al más alto nivel. Estoy muy feliz de empezar a trabajar y a aprender con él".

Sobre lo que puede aportar, Bernardo Silva se definió como un jugador polivalente que antepone al equipo, y dijo: "Soy un jugador que se basa en el trabajo y en intentar hacer mejores a quienes juegan a mi lado. Siempre intento estar disponible en varias posiciones para ayudar al equipo. Puedo adaptarme a muchos sitios, y estaré preparado para lo que el Real Madrid necesite".

El centrocampista aclaró que la llamada del Real Madrid no dejó lugar a dudas, y que aceptó de inmediato sin pensarlo, al afirmar: "Cuando apareció el Real Madrid, era imposible decir que no, y no me lo pensé dos veces".

Y continuó: "Después de haber jugado muchas veces contra el Real Madrid, notas lo grande que es, y la imponencia del estadio Santiago Bernabéu. Estar cerca de mi familia, y muy cerca de Portugal, y en una cultura muy parecida, ayuda. Pero el sueño de jugar en el mejor club de la historia del fútbol es un privilegio".

Bernardo Silva prosiguió su intervención revelando a sus referentes en el fútbol, entre ellos un nombre que actualmente está vinculado al club blanco, al decir: "Tengo muchos. Zinedine Zidane es uno de ellos sin duda. Y también Rui Costa, porque es un jugador del Benfica y de Portugal, y Luka Modric, que ha sido un gran referente y un ejemplo dentro y fuera del campo".

Y concluyó: "Quizá Zidane esté entre los cinco mejores jugadores de la historia del fútbol. Jugaba prácticamente en mi posición, y cuando era pequeño observaba cómo dominaba el balón y cómo jugaba".