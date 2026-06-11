Bernardo Silva, a un paso de un sorprendente fichaje estrella: «¡Allá vamos, muy pronto!»

El Real Madrid está a punto de fichar a Bernardo Silva, según Fabrizio Romano. El acuerdo con el centrocampista de 31 años, que llega libre del Manchester City, está en su fase final y la oficialización es inminente.

Según Romano, el fichaje está prácticamente cerrado: el club blanco le ofrece contrato hasta 2028 con opción a una temporada más.

Silva deja el Manchester City tras nueve temporadas, donde se ganó el aprecio del club por anteponer siempre al equipo. Esa cualidad le hace especialmente atractivo para José Mourinho, según AS.

Según AS, su agente, Jorge Mendes, ya lo ofreció al club blanco hace meses, al igual que a Mourinho, cuando la directiva aún no había decidido su futuro.

Cuando el club confirmó el regreso de Mourinho a principios de mayo, se aceleraron los planes para fichar al mediocampista.

Mourinho dejó claro que lo quería en su plantilla. Aunque Barcelona y Atlético también lo seguían, el regreso del técnico al Bernabéu inclinó la balanza.

Silva frenó las conversaciones con otros clubes tras recibir señales directas de Mourinho. Si antes había competencia, ahora parece que el Real Madrid se llevará el gato al agua. El jueves, Romano confirmó que el acuerdo está «apunto de cerrarse» y añadió: «Allá vamos, pronto».