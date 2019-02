Berizzo es blanco de críticas antes de su llegada a Paraguay

Al entrenador argentino le cuestionan su escasa experiencia en selecciones.

Los ex-arqueros José Luis Chilavert y Ever Hugo Almeida fueron duros con Eduardo Berizzo, quien acaba de ser confirmado como nuevo entrenador de Paraguay.

Para Chilavert, el abanderado de las críticas, el ‘Toto' no es el indicado para tomar las riendas de la Albirroja.

“Es una persona que no ha hecho méritos para ocupar el cargo. No tiene el currículo. Uno quiere lo mejor para su país, pero a Robert Harrison (presidente de la APF) le gusta el fracaso, vive de fracaso en fracaso”, disparó el 'Chila' en varios medios locales.

“La verdad que en todos los lugares que estuvo no anduvo. No mostró la capacidad para estar al frente de la Selección. No tengo nada contra su persona, pero creo que no es el técnico que Paraguay necesita. Es otra pérdida de tiempo”, agregó el ídolo de Vélez Sarsfield.

El artículo sigue a continuación

A los cuestionamientos sobre el nuevo DT del combinado guaraní se sumó Almeida, experimentado adiestrador y con pasado en el banquillo albirrojo.

“Lo de Berizzo me sorprendió, creo que al presidente de la Liga se le perdió el abecedario, él dijo un técnico clase A, pero fue hacia la Z”, fueron las duras expresiones del actual adiestrador de Sol de América de Asunción.

Eduardo Berizzo será presentado el próximo miércoles como entrenador de Paraguay.