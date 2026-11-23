Beppe Bergomi valora positivamente la actuación de Sankhoun Diawara y, en general, su crecimiento desde los estudios de Sky Sport. El defensa francés, ex del Troyes, se está consolidando como una de las mejores novedades del Milan en esta primera parte de la temporada.
Diawara llegó sin hacer ruido, para echar una mano y crecer poco a poco, pero cada vez se está haciendo un hueco mayor. Partido a partido, demuestra fiabilidad y un importante margen de mejora. Sin que le dé vértigo, como ya demostró en el derbi.
Así lo cree también Beppe Bergomi, exdefensa y comentarista de Sky Sport. Desde el estudio valoró positivamente la actuación de Diawara contra el Frosinone: «Este chico, Diawara, no me disgusta, está creciendo. Es un buen defensa central: también puede jugar un poco más abierto, lo ha hecho un par de veces. Amorim hace participar un poco a todos. Hoy también Cisse ha entrado como delantero centro: protege el balón, es un chico realmente
fuerte que ha vuelto a marcar, te aporta energía positiva. Así que el Milan está ahí»