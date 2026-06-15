Steven Berghuis reconoció en NOS que el Ajax solo tiene culpa propia por su decepcionante quinto puesto en la Eredivisie.

Desde el inicio de la temporada, el veterano vio señales de que algo no funcionaba: el equipo empezó con John Heitinga como entrenador, luego llegó Fred Grim y finalmente terminó bajo la dirección de Óscar García.

«No fue agradable, claro. Nos lo debemos totalmente a nosotros mismos. Simplemente no fue lo suficientemente bueno», explica Berghuis. «Si tienes tres entrenadores en un año, eso ya son señales de que las cosas no han ido bien. Eso nos ha afectado mucho».

El centrocampista y delantero señala la composición de la plantilla: en muchos partidos quedó claro que el Ajax se quedaba corto ante rivales más fuertes. «Tenemos que aprender de ello. Es doloroso, pero hay que seguir adelante».

Reconoce que el plantel tiene jugadores de nivel, pero admite carencias, sobre todo en el centro del campo.

«Tenemos jugadores, pero faltan piezas clave, sobre todo el ‘6’, el sucesor de Jordan Henderson. También necesitamos un estilo de juego definido, como el que teníamos con Francesco Farioli o Erik ten Hag».

Berghuis ya había hecho ruido esta temporada con sus críticas tras perder contra el FC Twente; ahora insiste en que sus palabras reflejaban frustración por fallos estructurales, no un arrebato.

«Como jugadores lo damos todo, pero notas que te quedas corto porque algo no cuadra. A menudo se pone el foco en jugadores individuales, cuando se trata de cómo las cualidades se complementan. Un jugador puede parecer diferente según quien le rodee».

Tras unas semanas habló con el exdirector técnico Alex Kroes y el director de fútbol Marijn Beuker: mostró su apoyo a Farioli, pero también sus dudas sobre la dirección tomada.

«Yo fui el primero en acudir a Alex Kroes y Marijn Beuker tras tres semanas para decirles: “Farioli es genial”. Pero si las cosas no van bien, también lo digo. Desde el principio de la temporada expresamos dudas. Ellos eligieron este camino y ahora creo que también reconocen que no era el correcto».