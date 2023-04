Berbatov, en GOAL: "No puedes pensar que lo tienes hecho si juegas contra alguien como el Sevilla"

El ex del Manchester United analiza la actualidad de su antiguo club unas horas antes de que visite el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Cuando Dimitar Berbatov se unió al Manchester United en 2008, acababan de coronarse campeones de la Premier League y de Europa. Ingresó a un vestuario que en el que estaban Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Ryan Giggs, Paul Scholes y Carlos Tevez, entre otros. Después de ayudar en la superioridad del United bajo el mando de Sir Alex Ferguson y ganar dos títulos de la Premier League, dos Copas de la Liga y llegar a la final de la Liga de Campeones dos veces, el búlgaro no está impresionado por los logros del equipo esta temporada.

Erik ten Hag ha conseguido la Carabao Cup, ha llevado al United a las semifinales de la FA Cup y a los cuartos de final de la Europa League, que ahora juegan contra el Sevilla con el segundo partido de la eliminatora este jueves después de un emocionante empate 2-2 en Old Trafford la semana pasada. Los Diablos Rojos están en camino de terminar entre los cuatro primeros y regresar a la Liga de Campeones. Pero para Berbatov no es suficiente.

"El Manchetser United necesita luchar por cosas importantes"

"¿Es una locura? En mi mente, el United debería estar luchando por ganar la Premier, como en los viejos tiempos", dice Berbatov, en un acto publicitario en nombre de Enterprise Rent-A-Car, a GOAL.com. "Obviamente, los tiempos han cambiado, el poder en el fútbol se ha desplazado. Pero para United, esto no debería calificarse como un gran éxito: necesitan luchar por las cosas importantes una y otra vez".

Para Berbatov, el empate del United ante el Sevilla demuestra que aún necesitan mejorar bajo el mando de Ten Hag. "Cuando hablo con la gente y les cuento historias sobre mi tiempo en el United, la palabra que siempre digo es concentración. Porque esta es la palabra que Sir Alex nos decía justo antes de salir al campo, concentrarse hasta el final de los 90-95 minutos. "Este es a veces el problema, la falta de concentración cuando estás ganando 2-0 y piensas que el partido ha terminado. Bueno, no ha terminado. No está cerrado cuando juegas contra alguien como el Sevilla".

La necesidad de un delantero centro

Berbatov, que marcó 56 goles en 149 partidos con los “Red Devils”, no tiene dudas sobre lo que les falta. "Creo que necesitan un delantero centro. Alguien que pueda aportar goles", dice. "Compras un delantero centro y dices que este es el jugador que va a aportar 25 goles al equipo. "Necesitan a alguien así. Necesitan ir en busca de un goleador de clase".

Kane, una buena opción pero con el problema de la edad

A Berbatov le gusta Harry Kane como la solución del United, aunque no cree que el capitán de Inglaterra abandone el Tottenham y ve un riesgo dado que Kane cumple 30 años en julio. "No puedes discutir el récord goleador de Harry Kane. Es uno de los mejores de su generación en cómo marca goles, cómo ve el juego. Y es increíble", dice. "Pero el único contratiempo que veo es su edad, él tiene [casi] 30 años y no tiene tanto margen. Y en mi mente, esto va a ser un gran contratiempo si alguien lo quiere fichar. "Creo que se quedará en el Tottenham porque su legado es demasiado grande en este equipo. Es el máximo goleador del club de todos los tiempos, también es el máximo goleador de Inglaterra. Es un capitán. Cuando dices Tottenham, lo primero que se me viene a la mente es Harry Kane. Entonces, ese legado es demasiado grande para que lo manchen. Si va a un club diferente, no creo que nadie conectado con el Tottenham le haga feliz. Todos estarían decepcionados".

Osimhen, la mejor opción

Después de descartar a Kane, Berbatov ofrece la mejor opción para el United: Victor Osimhen. El nigeriano ha marcado 21 goles en la Serie A esta temporada y ha liderado el camino del Napoli hacia su primer título desde 1990 y todavía tiene 24 años, con sus mejores años por delante. "Es muy difícil porque necesitas a alguien que vaya a marcar goles. Alguien que vaya a tener la edad adecuada para que pueda desarrollarse y mejorar cada vez más y más. Así que tienes que tenerlo durante muchos años. En mi opinión, la mejor opción es Osimhen", dice Berbatov. "Está teniendo una temporada increíble y está haciendo grandes cosas. Así que este es el tipo de jugador que me gustaría ver en el Manchester United".

“Ronaldo merecía más respeto”

Berbatov enfatiza la importancia de que un delantero estrella encaje bien en el United. Lo que le lleva al regreso de Ronaldo al club en 2021, que resultó ser decepcionante. Para Berbatov, la historia del regreso de Ronaldo fue un caso de mala gestión. "No creo que fuera un error porque en la primera temporada marcó muchos goles. En mi opinión, esa historia se trató de un malentendido, falta de comunicación y falta de respeto por ambas partes al final. Cuando tienes a alguien de la estatura de Ronaldo, que es una leyenda viva en el fútbol, debes mostrarle respeto", dice. "Debes hablar con él constantemente. Si no juega, debes decirle y explicar por qué no lo estás poniendo a jugar. Él necesita sentirse especial porque es especial. Estos tipos de jugadores se han ganado ese estatus en el fútbol, y debes tenerlo presente, cuando no lo muestras ocurren cosas como esta".

Le recomienda “simplicidad” a Antony

Berbatov habla para GOAL dos días después de la victoria por 2-0 del United contra el Nottingham Forest, un partido en el que Antony finalmente demostró por qué el club pagó £85 millones por él y por qué es un jugador tan valorado por Ten Hag, que trabajó con él en el Ajax. “Todos queremos resultados de inmediato, pero a veces necesitas tiempo para adaptarte a una liga diferente, a un club diferente, a una forma diferente de jugar al fútbol,” dice Berbatov. “Me gustaría ver a Antony jugar exactamente como lo hizo contra el Nottingham Forest. Y ese pase que le dio a Diogo Dalot, eso es puro fútbol. Así es como se debería jugar al fútbol, filtrar el balón por el suelo entre los defensores. Este fue el mejor momento del partido para mí. “No creo que tenga falta de confianza. Pero esto debería darle aún más confianza para avanzar y creer en sí mismo porque tiene un gran talento. No necesitas hacer muchos trucos con el balón, a veces simplemente no perderlo. A veces, las coses simples son geniales, como ese pase”.

“Sancho puede hacer más”

Otro jugador que todavía está tratando de sacar su mejor versión en el United es Jadon Sancho. El extremo solo ha mostrado destellos del jugador que era en el Borussia Dortmund en sus dos años en Manchester y Berbatov no es capaz de explicar por qué no está funcionando. "¿Por qué no está triunfado? Él tiene que dar estas respuestas. Es un gran jugador y tiene el regate, la habilidad, la velocidad, puede marcar y también dar asistencias. ¿Qué falta? Es algo que tienen que trabajar en los entrenamientos. Él mismo tiene que trabajar en lo que falta. "Me gustaría que se quedara porque en mi opinión, puede mejorar mucho. Con Sancho en la izquierda y Antony en la derecha, tienes velocidad, tienes también a Rashford, tienes a Martial, este es un grupo con mucho talento".

Mejorar en la tercera temporada

Berbatov sabe que se necesita tiempo para adaptarse a un nuevo equipo. A pesar de haber tenido dos temporadas muy buenas en el United, solo en la temporada 2010/11, su tercera, mostró su mejor nivel, anotando un hat-trick contra Liverpool y cinco goles contra Blackburn.

Terminó la campaña como máximo goleador de la Premier League con 20 goles. "Ese es un buen ejemplo. Porque Sancho está en su segunda temporada y yo saqué mi mejor versión en la tercera., así que esperemos que la tercera sea la mejor para él", dice Berbatov. "No hay una razón en particular. Creo que algunos jugadores necesitan un poco más de tiempo, otros no tanto. Algunos no funcionan incluso si se quedan más de cinco años. No tengo la respuesta, solo sé lo que me sucedió a mí. Espero que la tercera temporada de Sancho sea la mejor.

